Serie A, ufficiale l'esonero di Ivan Juric dalla panchina dell'Atalanta

ESONERATO JURIC

L’era di Ivan Juric all’Atalanta si chiude ufficialmente dopo soli 157 giorni, dall’annuncio del suo ingaggio del 6 giugno scorso. Il tecnico croato paga un avvio di stagione deludente, con risultati altalenanti e pressioni legate all’eredità lasciata da Gasperini, che per nove anni ha consolidato la Dea tra i top club italiani con cinque qualificazioni in Champions League, tre finali di Coppa Italia e la vittoria dell’Europa League. La doppia sconfitta contro Udinese e Sassuolo ha accelerato la decisione della società bergamasca, nonostante la squadra sia rimasta in corsa in Champions League grazie al successo sul Bruges e alla bella parentesi al Marsiglia.

UN CAMPIONATO DELUDENTE PER LA DEA

Il rendimento in campionato è stato preoccupante: 13 punti in 11 giornate, peggior partenza dal 2014. La squadra ha mostrato cali evidenti in intensità, velocità e capacità di verticalizzare, con un attacco da 13 gol complessivi, di cui sette concentrati nelle uniche due vittorie stagionali contro Lecce e Torino. La gestione dei nuovi innesti e di casi controversi, come quello di Lookman, ha complicato ulteriormente il quadro. Solo Kamaldeen Suleman e Nikola Krstovic hanno offerto contributi significativi, entrambi autori di due gol nelle trasferte torinesi, ma non abbastanza da bilanciare le assenze per infortunio di Ederson e Scamacca.



