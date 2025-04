Serie A, Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1, Juventus-Lecce 2-1

VENEZIA-MONZA 1-0

Il Venezia conquista la sua prima vittoria in questo 2025. Il gol che ha deciso l'incontro è giunto nel secondo tempo, alla prima e unica vera occasione dei lagunari, rendendo amaro il pomeriggio del Monza, che ora vede la retrocessione sempre più vicina, in attesa solo dell’ufficialità matematica. Il Venezia ha raggiunto l’Empoli al terzultimo posto, che giocherà il posticipo a Napoli, e la prossima giornata sarà decisiva nello scontro diretto a Pasqua al Castellani. Di Francesco sorprende schierando fin da subito Oristanio e Gytkjaer in attacco, con Busio in mezzo al campo. Il Monza, invece, parte meglio: nei primi minuti Pereira impegna Radu con un colpo di testa ravvicinato. La gara è spezzettata e ricca di falli, mentre il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa, gli infortuni costringono Nesta a cambiare, mentre Di Francesco rivoluziona l’attacco con Fila e Yeboah. Proprio Fila, al 72’, segna il gol vittoria su assist di Ellertsson. L’espulsione nel finale gli costerà la sfida salvezza contro l’Empoli.





INTER-CAGLIARI 3-1

L'Inter vola momentaneamente a +6 sul Napoli in testa alla classifica battendo il Cagliari 3 a 1 a San Siro davanti ai propri tifosi. Dopo l'incidente di Parma questa volta i nerazzurri mantengono alta la concentrazione per 90 minuti e portano a casa 3 punti importantissimi. Protagonista assoluto Marko Arnautovic, schierato titolare al fianco di Lautaro Martinez. L'austriaco prima sblocca il match al 13esimo con un gran sinistro all'interno dell'area poi al 26esimo serve un assist illuminante per Lautaro Martinez che con un pallonetto betta il portiere del Cagliari e fa 2 a 0. Ad inizio ripresa i sardi partono subito forte e Piccoli gela San Siro dopo solo 2 minuti firmando il gol del 2 a 1 con un gran colpo di testa. La squadra di Inzaghi però non si spaventa, mantiene un baricentro alto e dopo solo 7 minuti rimette le cose in chiaro segnando il gol del 3 a 1: calcio d'angolo battuto benissimo da Di Marco, stacco impetuoso di Bisseck al centro dell'area e palla in rete. L'Inter gestisce il risultato e non corre rischi fino al termine della partita. Ora testa al Bayern Monaco.





JUVENTUS-LECCE 2-1

La Juventus batte 2-1 il Lecce e, in attesa di Atalanta-Bologna, si porta al terzo posto a quota 59 punti. I bianconeri la sbloccano subito, al primo affondo, al minuto 2 con un gol orchestrato da due dei giocatori più discussi in questa stagione: Vlahovic serve una palla filtrante per Koopmeiners che batte il portiere dei pugliesi. Il Lecce ha subito una clamorosa occasione per pareggiare, con Kristovic che dal limite colpisce il palo, poi sulla ribattuta calcia a botta sicura ma Di Gregorio gli si oppone. Al 34' raddoppio Juventus, con una bella azione corale Thuram-Vlahovic-Yildiz, con il turco che mette la palla in rete. Nella ripresa la Juventus amministra il risultato, abbassa i ritmi, ed il Lecce la coplisce all'84' con un grande incornata di Baschirotto che batte Di Gregorio e fa vivere momenti di paura nel finale ai bianconeri. Per Tudor è la seconda vittoria in tre partite, mentre il Lecce resta a 26 punti in 17a posizione, in piena zona retrocessione.