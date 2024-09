Sinner parte bene a Pechino, nell'ATP500 vince in tre set con Jarry,Sonego viene battuto da Mannarino

4-6;6-3:6-1 per l'altoatesino, che dopo l'inizio incerto, si sbarazza dell'avversario con facilità, per Lorenzo Sonego invece grande primo set,poi scompare dal campo

Esordio con qualche problema, ma vincente, per Jannik Sinner al China Open, l'ATP 500 all'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Il numero uno del ranking mondiale ha battuto in tre set il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. Ha ceduto il primo set, mostrando qualche pausa, ma si è sciolto dominando fino alla fine- Al secondo turno Sinner affronterà Roman Safiullin (entrato in tabellone al posto di Jan-Lennard Struff) o Stan Wawrinka, impegnati domani. Pet Yannick si apre un periodo nel quale ci sono da difendere molti punti conquistati nella scorsa stagione, a partire proprio da quelli della vittoria ottenuta a Pechino.

Sonego eliminato Non basta un bel primo set a Lorenzo Sonego. Il torinese esce all'esordio. Sonego vincitore quest'anno a Winston Salem, è stato sconfitto 1-6 6-2 6-3 da Adrian Mannarino, che diventa il 12mo francese nell'era Open a raggiungere le 300 vittorie in carriera nel circuito maggiore. Al secondo turno Mannarino affronterà il vincente del match tra Gaël Monfils e il russo Daniil Medvedev. Oggi a Pechino nel pomeriggio, c’è anche Flavio Cobolli che incontrerà per la prima volta il kazako Alexander Bublik, n. 26 ATP e ottava testa di serie.



