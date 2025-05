Omicidio Claris, il tifo calcistico potrebbe non essere la causa della rissa tra ì due gruppi

Jacopo De Simone è detenuto in carcere su disposizione della gip del Tribunale di Bergamo per l’omicidio di Riccardo Claris. Il 19enne ha detto prima al pm e poi alla giudice che la notte tra il 3 e il 4 maggio è salito in casa, ha preso un coltello ed è tornato in strada dove ha accoltellato il 26enne. Sua madre, intanto “aveva capito già tutto e aveva nascosto i coltelli”, ma lui uno lo ha trovato. Il 19enne in fuga da un gruppo di tifosi dell'Atalanta, ha trovato quello che ha usato subito dopo per accoltellare e uccidere il 26enne Riccardo Claris. De Simone, arrestato dai carabinieri quella stessa notte, si trova in carcere con l'accusa di omicidio su disposizione della gip del Tribunale di Bergamo Maria Beatrice Parati.