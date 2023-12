Spotify taglia il 17% del personale, il Ceo dell'azienda: decisione "incredibilmente dolorosa"

Spotify ha annunciato il licenziamento del 17% dei suoi dipendenti, circa 1.500 lavoratori. È la terza volta nel 2023 che il colosso della musica in streaming si trova costretto a ridurre il suo personale: è accaduto prima a inizio anno e poi di nuovo a giugno. “Ho deciso che un’azione sostanziale per ridimensionare i nostri costi fosse l’opzione migliore per raggiungere i nostri obiettivi” anche se si tratta di un taglio “incredibilmente doloroso per il nostro team”, ha dichiarato il Ceo e cofondatore dell’azienda Daniel Ek.

SPOTIFY LASCIA A CASA 1.500 DIPENDENTI

La decisione di Spotify segue il trend che ha coinvolto Big Tech come Meta, Amazon, Google e Microsoft: dopo la grande crescita del settore tecnologico nei mesi della pandemia, dovuto alle restrizioni del 2020 e del 2021, la curva si è invertita rendendo gli investimenti iniziali non più sostenibili. Il taglio più clamoroso era stato operato da Meta, che dopo i 10.000 dipendenti lasciati a casa nel 2022, a inizio anno aveva annunciato di dover ripetere l’operazione coinvolgendo 11.000 lavoratori. Elon Musk non era stato da meno, trasformando Twitter in un’azienda da 1.500 occupati a dispetto degli 8.000 al momento dell’acquisto del social da parte del patron di Tesla.