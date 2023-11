Stabili le condizioni di salute di Papa Francesco, esclusa la polmonite. Parteciperà alla Cop28 di Dubai

“Le condizioni del Papa sono buone e stazionarie, non presenta febbre e la situazione respiratoria è in netto miglioramento” , ha spiegato il portavoce vaticano Matteo Bruni: “Per facilitare il recupero del Papa, alcuni importanti impegni previsti per questi giorni sono stati rimandati perché possa dedicarvi il tempo e le energie desiderate. Altri, di carattere istituzionale o più facili da sostenere date le attuali condizioni di salute, sono stati mantenuti” . Stamattina si è quindi svolto come da programma l’incontro con il presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña Palacios, che il Santo Padre ha incontrato a Casa Santa Marta prima delle 9. Confermata inoltre la presenza di Bergoglio alla Cop28 sui cambiamenti climatici a Dubai , al via venerdì 1 dicembre.

L’ANGELUS IN COLLEGAMENTO VIDEO

Le condizioni di salute di Papa Francesco avevano fatto preoccupare i fedeli, quando hanno assistito a un Angelus proiettato su un maxi-schermo installato a Piazza San Pietro e condotto da monsignor Braida. Bergoglio aveva introdotto la recita della preghiera domenicale - in cui ha ringraziato Dio per la tregua a Gaza – comunicando, collegato in video dalla cappella di Santa Marta, di non potersi affacciare dalla finestra per un problema di infiammazione ai polmoni. A destare preoccupazione era soprattutto la presenza dell’ago cannula, ben visibile sulla mano del pontefice: dal vaticano hanno sottolineato come, per riprendersi dall’infiammazione polmonare, il Papa si sia dovuto sottoporre a una terapia antibiotica per endovena.