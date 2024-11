Star Wars, Simon Kinberg scriverà e produrrà una nuova trilogia per Lucasfilm

Secondo quanto riportato da Deadline, Simon Kinberg guiderà la creazione di una nuova saga ambientata nell'iconica galassia lontana lontana di Star Wars, scrivendo le sceneggiature di un progetto che Lucasfilm spera possa tracciare una direzione completamente originale per l'universo della fantascienza spaziale. Kathleen Kennedy sarà la produttrice esecutiva della nuova trilogia.





STAR WARS, L’UNIVERSO SI ALLARGA

Il nuovo arco narrativo non rappresenta una continuazione della Skywalker Saga, ovvero la storia principale che ha caratterizzato gli episodi da 1 a 9 della saga. L'idea è di introdurre personaggi inediti e raccontare una storia originale, evitando di trasformarla in un'estensione della saga precedente, anche se, secondo alcune fonti di Deadline, non è escluso che alcuni volti familiari possano fare un'apparizione. Kinberg ha una lunga carriera legata a Star Wars. È stato co-creatore della serie animata Star Wars Rebels insieme a Dave Filoni e Carrie Beck, andata in onda dal 2014 al 2018 per un totale di quattro stagioni. Inoltre, ha collaborato al rilancio di Star Wars dopo l'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, lavorando come consulente per Il Risveglio Della Forza del 2015. Lucasfilm ha già tentato di delineare il futuro della saga. In passato, Kathleen Kennedy aveva coinvolto il regista Rian Johnson (Knives Out), regista di Gli Ultimi Jedi, per sviluppare una nuova trilogia, così come i creatori di Game Of Thrones, David Benioff e DB Weiss. Tuttavia, nessuno di questi progetti è riuscito a prendere forma concreta.





GLI ALTRI PROGETTI DELLA SAGA

Questa nuova trilogia (che per Deadline corrisponde agli episodi 10-12) si affiancherà ai numerosi progetti in fase di sviluppo legati a Star Wars, tra cui quelli di James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover. Come al solito, né Lucasfilm né Disney hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo. Per ora il primo film della saga ad uscire al cinema sarà l’adattamento per il grande schermo della serie nata su Disney Plus “The Mandalorian", che arriverà nelle sale il 22 maggio 2026.