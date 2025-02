Stash dei The Kolors a RTL 102.5: “In questo Sanremo vogliamo divertirci a tutti i costi”

Ospite de La Famiglia Giù al Nord, Stash dei The Kolors ha raccontato come sta procedendo la sua esperienza sanremese con il brano 'Tu con chi fai l'amore', parlando di tutto, dai look ai dettagli dell’esibizione, compreso lo speciale microfono con cui si sta esibendo. «Quest’anno ci stiamo divertendo anche con i look, siamo molto positivi. Vogliamo divertirci a tutti i costi! Il microfono 441 è l’unico microfono che offre una presenza estrema alle frequenze alte, grazie a un tipo di sonorizzazione più vintage. Era molto usato negli anni ’80 e ’90. In studio lo utilizzo spesso, soprattutto per le registrazioni, e quando ho sentito la mia voce con quel microfono ho pensato: ‘Voglio portarlo anche sul palco di Sanremo’».

L’IMPORTANTE DELLA LINGUA INGLESE NEL REPERTORIO THE KOLORS

Oltre ai loro tormentoni di successo, come Italodisco, i The Kolors vantano un ampio repertorio di brani in inglese. A RTL 102.5, il frontman Stash ha svelato come l’inglese sia fondamentale nella creazione e nella scrittura di tutti i loro brani, anche quelli in italiano. «Noi partiamo sempre da una scrittura che si basa sull’inglese… o meglio, su un “fake English”, diciamo. Sicuramente ci saranno altre canzoni in inglese dei The Kolors. L’anno scorso è successa una cosa assurda a New York: durante il San Gennaro Day, hanno tappezzato Little Italy con le nostre foto».

I PROGETTI FUTURI

In collegamento con la prima radio d’Italia, Stash ha raccontato anche i progetti futuri della band, anticipando l’arrivo di un nuovo album. «Subito dopo il Festival di Sanremo continueremo con il tour europeo nei club, poi arriverà l’estate con tanti eventi, tra cui quelli di RTL 102.5. Nel 2026 ci saranno i palazzetti, ma prima… arriverà l’album».