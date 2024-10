Stati Uniti, da senzatetto a milionario: la svolta incredibile grazie alle figurine di Leo Messi

Un gesto che ha catapultato Damian Olivera-Bergallo da senzatetto a milionario. La sua straordinaria storia ha conquistato non solo i media argentini, ma anche l'attenzione di Leo Messi, che lo ha invitato a casa sua per scoprire da vicino il suo incredibile percorso.

“Dormivo in auto, ora sono milionario”: la pazzesca storia di Damian Olivera-Bergallo, l’uomo che ha scommesso tutto su Messi (e ha vinto)

Chi avrebbe mai pensato che spendere gli ultimi 200 dollari in figurine, invece di un pasto caldo, potesse renderti milionario?

Damian l’ha fatto e oggi ringrazia quella scelta apparentemente folle. Da immigrato negli USA senzatetto, che viveva nella sua vecchia auto è riuscito a trasformare una passione - le figurine di Leo Messi – in una fortuna. Sì, proprio così: dalle strade alla cima del mondo del collezionismo, con una figurina arrivata a valere più della sua stessa auto.

Una scommessa (quasi) folle

La storia di Damian inizia come quella di tanti emigranti in cerca del sogno americano. Purtroppo, per lui, quel sogno sembrava essersi infranto: senza casa, dormiva nella sua auto e si aggirava per i centri di donazione per sopravvivere.

Eppure, un giorno Damian ha preso una decisione che farebbe inorridire qualunque consulente finanziario: anziché comprarsi vestiti o cibo, ha speso i suoi ultimi soldi in un album di figurine.

Dal portabagagli al successo

Per anni, quell’album è restato nel portabagagli della sua auto, mentre Damian iniziava a interessarsi sempre più al mondo delle figurine. Studiava, imparava tutto sul collezionismo e sulle strategie di mercato inerenti a quel mondo fino a scoprire che quel piccolo tesoro nascondeva una carta che valeva 170.000 dollari.

Da lì, tutto è cambiato. Damian ha venduto la figurina e in pochissimo tempo è riuscito a diventare il re del mercato delle card, accumulando una collezione incredibile che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Una cena con Messi e il successo online

La sua storia, finita su tutti i giornali argentini, è diventata così incredibile che Leo Messi ha voluto incontrarlo. Il calciatore lo ha invitato a cena, curioso di conoscere l’uomo che ha costruito un impero grazie alle sue figurine. “Vieni a casa, parliamo un po'”, gli ha detto Messi, come se stesse invitando un amico a prendere un caffè, mentre per l’ex senzatetto era un sogno che stava diventando realtà.

Oggi, Damian è un milionario che ha lanciato un mercato online per la compravendita di figurine, sperando di offrire ad altri la stessa opportunità di riscatto avuta.