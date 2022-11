Stephanie Frappart, la prima donna arbitro nella storia dei mondiali di calcio

Lo farà in Qatar giovedì prossimo per la partita Costarica - Germania , match tra le altre cose molto delicato perché potrebbe rappresentare una clamorosa esclusione della Germania dagli ottavi di finale. La conduzione e la gestione dei novanta minuti non sarà certamente una novità per la francese, che vanta una lunga esperienza alle spalle. Arbitro di calcio dal 2011, è stato il primo arbitro donna nella Ligue 2 (2014), poi nella Ligue 1 maschile (2019), nella Supercoppa Europea (agosto 2019), nella Champions League (dicembre 2020) e nella finale della Coupe de France (7 maggio 2022).

Ci sono vite che sembrano dover in qualche modo cambiare la storia. Ma soprattutto sembrano averne già consapevolezza. Come Stephanie Frappart , 38 anni e di nazionalità francese.

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Le altre donne arbitro di Qatar 2022

Finora il suo debutto mondiale era stato, come per le altre due colleghe, nel ruolo di quarto uomo: insieme alla giapponese Yamashita Yoshimi e alla ruandese Salima Mukansanga, è tra le tre donne tra i 36 arbitri selezionati per il torneo. La brasiliana Neuza Back, la messicana Karen Diaz Medina e l'americana Kathryn Nesbitt sono invece tra i 69 assistenti arbitrali. Sempre Frappart era stata designata come quarto ufficiale di gara per Messico - Polonia (l'arbitro era in quell'occasione l'australiano Chris Beath), giocata al 974 Stadium di Doha. Un primo passo.

Le parole di Frappart

“È un segnale forte da parte della Fifa avere donne arbitri in Qatar. Non sono una portavoce femminista ma se questo può far accadere le cose...". E si chiude così il cerchio, si ritorna a quella consapevolezza di chi sa di giocare un ruolo come un modello per un'intera generazione di future donne arbitro. Per la francese la Coppa del Mondo è la logica continuazione di un'ascesa fulminea. Ora un altro passo, che non sarà di certo l'ultimo.