Le lacrime e la redenzione di Cristiano Ronaldo, dal rigore fallito ai quarti di finale conquistati con il Portogallo

LE LACRIME DI CR7

Europei di calcio in Germania, Portogallo e Slovenia si giocano l'accesso ai quarti di finale ai supplementari dopo che nei 90 minuti nessuna delle due è riuscita a dominare l'altra, chiudendo sullo 0 a 0 nei tempi regolamentari. All'extra time, al 13'minuto, l'arbitro fischia un fallo in area di rigore per i lusitani e assegna il penalty. Dagli undici metri si presenta uno specialista, l'uomo dei record e 5 volte pallone d'oro, Cristiano Ronaldo. CR7 è pronto a sfidare Oblak, ma il portiere sloveno non si fa ingannare e in estensione para il tiro potente e angolato di Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese scoppia in lacrime per il rigore fallito. Le immagini di Cristiano Ronaldo con gli occhi lucidi e con i compagni di squadra a consolarlo e a sostenerlo fanno il giro del mondo, non tanto per le lacrime in sé, ma perché a 39 anni e dopo aver vinto tutto, CR7 tiene ancora profondamente al suo mestiere, al suo ruolo nella nazionale e per il suo Paese. I tifosi presenti al Deutsche Bank Park di Francoforte lo hanno acclamato e incoraggiato in tutti i modi mentre lo vedevano piangere, sostenuto dai compagni, ma CR7 ha ritrovato la calma e il sorriso solo dopo aver realizzato il primo dei tiri dal dischetto che hanno qualificato i portoghesi ai quarti di Euro 2024. "Prima c'era grande tristezza e poi enorme gioia, questo è ciò che ti regala il calcio, momenti inspiegabili, un po' di tutto - ha detto Ronaldo -. Non avevo commesso un solo errore dagli 11 metri quest'anno e quando avevo più bisogno di segnare, Oblak ha parato il mio tiro". Mentre qualcun altro avrebbe potuto rinunciare a ripresentarsi sul dischetto per la serie decisiva, Cristiano Ronaldo ha, invece, scelto di prendersi le sue responsabilità, trasformando il penalty con un tiro impeccabile a incrociare che non ha dato a Oblak, nonostante avesse intuito anche stavolta la traiettoria, la possibilità di fermarlo di nuovo. "Mi spinge la motivazione - ha spiegato CR7 - Ho sempre lavorato duramente e continuerò a farlo. Credo in me stesso e per questo devo anche ringraziare la mia famiglia, che mi sostiene. Probabilmente è stata la partita in cui ho potuto aiutare di più la mia squadra, questa è la cosa più importante". Rigori e lacrime sono un tema ricorrente nel calcio e il lieto fine di Cristiano Ronaldo è quasi un'eccezione.