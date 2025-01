Supercoppa italiana, stasera in Arabia Saudita la seconda semifinale Juventus-Milan Photo Credit: agenziafotogramma.it

Questa sera, con calcio di inizio alle ore 20.00, andrà in scena la seconda semifinale di Supercoppa italiana. Dopo il successo dell'Inter sull'Atalanta, stavolta a sfidarsi saranno Juventus e Milan.

La vincente della partita in programma oggi a Riyad, in Arabia Saudita, giocherà la finale contro la squadra di Simone Inzaghi lunedì sera.

Sulla carta la favorita sembra essere la Juventus, anche se la compagine di Motta in questa stagione non ha mai trovato la continuità di risultati.

Un problema che riguarda anche il Milan, fresco di cambio di allenatore: Fonseca è stato esonerato dopo il pareggio interno contro la Roma, al suo posto è arrivato il connazionale Sergio Conceiçao.

Juventus-Milan: le probabili formazioni

Sul fronte formazioni, non ci dovrebbero essere grandi sorprese. La Juve si affiderà al solito 4-2-3-1 con Vlahovic terminale offensivo.

Dietro di lui il trio di trequartisti formato da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz. In difesa potrebbe essere confermato McKennie al posto di Cambiaso, mentre i centrali saranno Gatti e Kalulu. A destra Savona.

Non convocato Danilo, destinato a lasciare Torino, come confermato anche pubblicamente da Motta e Giuntoli. In porta Di Gregorio, preferito a Perin.

Per il Milan qualche dubbio in più. Davanti a Maignan ci saranno Emerson Royal, Thiaw, Tomori (al rientro da titolare - nei giorni scorsi si era parlato dell'ipotesi del trasferimento proprio alla Juventus) e Theo.

Con Fofana in mediana potrebbe esserci Bennacer, tornato in campo domenica a San Siro.

L'unica punta Morata sarà supportata dal trio costituito da Pulisic, Reijnders e giovane Jimenez.

Leao quasi sicuramente partirà dalla panchina.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Conceição.

I Conceiçao: padre Vs figlio

Curiosità: Sergio Conceiçao questa sera esordirà 'contro' il figlio Francisco, che milita nella Juventus (e che dovrebbe partire dalla panchina). Il tecnico in conferenza stampa ha detto: "A casa sono il padre di Francisco, ma domani (stasera, Ndr) sarà un avversario. Lui la pensa allo stesso modo, è stato cresciuto così.

In tribuna nello stadio dell'Al-Nassr sarà presente Stefano Pioli, ex allenatore dei rossoneri che oggi siede sulla panchina del club arabo in cui gioca Cristiano Ronaldo.