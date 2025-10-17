Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore

Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore

Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

17 ottobre 2025, ore 12:00

L'indagine era stata archiviata come incidente a seguito dei primi rilevamenti. Poi la svolta sulla base di alcune dichiarazioni della compagna di Andic: rapporti tesi con il figlio

Isak Andic, il patron del marchio spagnolo prêt-à-porter Mango, nel dicembre scorso, il 14 per l'esattezza, è volato giù per 150 metri, precipitando da un dirupo sul massiccio di Monserrat, in Catalogna, durante un’escursione in compagnia del figlio Jonathan.

UN INCIDENTE

L’indagine sul caso, dopo i primi rilevamenti, fu archiviata dagli inquirenti come un incidente. Una tragedia casuale, dunque, dovuta alla disattenzione del signore di 70 anni a passeggio con il figlio per i sentieri della montagna catalana, non lontana da dove l'uomo viveva e lavorava. Il fondatore del gruppo Mango, era nato a Istanbul e si era trasferito a Barcellona con la famiglia quando aveva 14 anni. Aveva tre figli, il più grande e unico erede maschio era Jonathan, con il quale i rapporti non erano stati sempre facili. Forse proprio con l’intento di riscrivere la storia filiale, avevano organizzato l’escursione sul massiccio loro due soli. Dopo l’incidente, il figlio aveva dichiarato alla polizia di non essersi accorto dell'incidente perché camminava molti metri davanti al padre.

L'ACCUSA DI OMICIDIO

Oggi la svolta, anticipata da fonti citate dal quotidiano iberico El Pais, che mettono al centro dell’attenzione degli inquirenti l’unico testimone presente: il figlio, appunto, erede insieme, alle 2 sorelle, della maison, che è ora indiziato per omicidio. Le autorità spagnole non dispongono al momento di prove definitive, ma alcune incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni di Andic junior hanno alimentato i sospetti. A pesare sarebbe stato anche il contributo della compagna dell’imprenditore, Estefania Knuth, che avrebbe riferito delle relazioni tese tra padre e figlio. Il cellulare di Jonathan è stato sequestrato e il contenuto sarà ispezionato dalla Polizia

IL RIASSETTO AZIENDALE

Oggi Jonathan è presidente di Mango e della holding aziendale, Mango Mng, mentre le sorelle, Jidith e Sarah Andic, sono vicepresidenti. L'istruttoria è al momento secretata presso il tribunale di Martorell, in Catalogna. La famiglia, attraverso i suoi portavoce, ha ribadito che non commenterà la vicenda, ma resta convinta che il processo dimostrerà l'innocenza di Jonathan.


Argomenti

andic
imprenditore
mango
moda
omicidio

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • La tregua a Gaza tiene, ma continua ad essere in bilico. Nei mercati riappaiono frutta e verdura

    La tregua a Gaza tiene, ma continua ad essere in bilico. Nei mercati riappaiono frutta e verdura

  • Avviata istruttoria su Philip Morris Italia. L'Antitrust indaga per pratica commerciale scorretta

    Avviata istruttoria su Philip Morris Italia. L'Antitrust indaga per pratica commerciale scorretta

  • Ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. Sono gli ultimi 20 ancora in vita

    Ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. Sono gli ultimi 20 ancora in vita

  • Israele ritira le truppe dalla Striscia dopo la ratifica dell'accordo. Meloni alla cerimonia ufficiale della firma

    Israele ritira le truppe dalla Striscia dopo la ratifica dell'accordo. Meloni alla cerimonia ufficiale della firma

  • Accordo raggiunto tra Israele e Hamas. La firma nelle prossime ore. La festa in tutte le piazze

    Accordo raggiunto tra Israele e Hamas. La firma nelle prossime ore. La festa in tutte le piazze

  • Stop all'associazione di termini come "veggie burger" e "salsiccie

    Stop all'associazione di termini come "veggie burger" e "salsicce di Tofu". Il Parlamento Ue approva l'emendamento

  • Nuova Flotilla bloccata da Israele a 120 miglia da Gaza. 'Un rapimento' secondo gli attivisti. Blocco navale legale secondo Tel Aviv

    Nuova Flotilla bloccata da Israele a 120 miglia da Gaza. 'Un rapimento' secondo gli attivisti. Blocco navale legale secondo Tel Aviv

  • Egitto, nella Baia dello Sceicco va in scena il secondo round di colloqui per la pace a Gaza. I nodi e le speranze

    Egitto, nella Baia dello Sceicco va in scena il secondo round di colloqui per la pace a Gaza. I nodi e le speranze

  • Sharm el-Sheik, pronte le delegazioni per i primi colloqui. Molti i nodi da sciogliere

    Sharm el-Sheik, pronte le delegazioni per i primi colloqui. Molti i nodi da sciogliere

  • Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

    Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Strage nel Sannio, confessa Ocone: mia moglie autoritaria e aggressiva. La figlia combatte tra la vita e la morte

Strage nel Sannio, confessa Ocone: mia moglie autoritaria e aggressiva. La figlia combatte tra la vita e la morte

Un'ora e mezza di interrogatorio per svelare tutto l'orrore dell'omicidio di Paupisi, nel beneventano. Salvatore ha fracassato il cranio di moglie e 2 figli. Sopravvissuta, ma in gravissime condizioni, solo la ragazzina di 16 anni

Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

E' successo nella notte, alla gida della macchina un diciottenne adesso indagato per omicidio stradale, lei era in Italia nell'ambito del programma Erasmus

Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

E' stato arrestato al confine con la Francia, a Ventimiglia, mentre cercava di lasciare l'Italia. Insieme a un'altra persona aveva picchiato un responsabile della sicurezza di un supermercato, dopo un tentativo di furto