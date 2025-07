Taranto, il sindaco Bitetti lascia dopo 50 giorni: “Inagibilità politica, non posso continuare”

CRISI ISTITUZIONALE A TARANTO

A Taranto si apre una crisi istituzionale: il sindaco Piero Bitetti ha lasciato il suo incarico a poco meno di due mesi dall’insediamento. La decisione è stata formalizzata con una lettera protocollata in cui parla di “inagibilità politica”, spiegando di non poter proseguire in un contesto così conflittuale. La scelta arriva dopo una serata ad alta tensione, seguita a un incontro pubblico sul destino dell’ex Ilva. Durante il confronto, Bitetti aveva assicurato ai presenti la volontà di ascoltare tutte le parti in causa e di esaminare con attenzione ogni aspetto legato all’accordo di decarbonizzazione proposto dal Governo. Tuttavia, all’uscita è stato circondato da manifestanti che lo hanno insultato gridando “assassini”. Per ragioni di sicurezza, il primo cittadino è stato costretto a rientrare in Municipio. Nel suo intervento, Bitetti aveva ribadito di non aver mai smesso di pensare alla vicenda dell’acciaieria dal giorno della proclamazione, il 17 giugno. Secondo il sindaco, il piano di transizione presentato da Roma, che prevede 13 anni di tempo, non tutela sufficientemente la città e necessita di correzioni più incisive.