Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri Photo Credit: Ansa/Protezione civile

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Era stata sequestrata, ma si indaga anche in altre direzioni. I carabinieri l'hanno trovata in uno stanzino vicino alla mansarda di Nardò dove vive Dragos-Ioan Gheormescu. Nelle scorse ore l’amico della giovane era stato portato in caserma e per ora non è in stato di fermo. Il 30enne è stato anche l'ultima persona che aveva visto la ragazza il giorno della sua scomparsa dal paese in provincia di Lecce. È stato portato in caserma per essere interrogato. Tra le ipotesi, quella del sequestro di persona o della scelta volontaria di nascondersi. Prima del ritrovamento della ragazza, viva, si era diffusa la voce della sua morte. Voci smentite dal comandante provinciale dei carabinieri, che aveva definito le voci “Non fondate”.

LE IPOTESI AL VAGLIO

"Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute. Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà": lo ha detto il colonnello Andrea Siazzu lasciando la casa in cui è stata trovata stasera Tatiana Tramacere.

Perquisizione

A ritrovare Tatiana Tramacere è stato il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris che l’ha trovata a casa del 30enne dopo aver perquisito l’abitazione. Una approfondita perquisizione. Dragos-Ioan Gheormescu di origine romena era stato l’ultimo a vedere la giovane, Intervistato a “Chi l’ha visto” il 30enne aveva affermato che Tatiana gli avrebbe confidato di essere intenzionata a partire verso Brescia dove però non è mai arrivata. La ragazza non era rientrata nella sua abitazione.





Folla davanti alla casa dove è stata trovata Tatiana

Alla notizia del ritrovamento di Tatiana, si sono registrati momenti di tensione stasera quando una folla inferocita si è radunata sotto casa del 30enne Dragos Gheormescu. Tante persone si sono accalcate verso l'ingresso per voler raggiungere il giovane. Qualcuno ha anche urlato contro la Digos. Quando si è diffusa la voce che la 27enne era viva, è, invece, scattato un caloroso applauso della folla assiepata davanti all'abitazione dell'amico.





Soddisfatto il Sindaco di Nardò

''Non so come spiegare la gioia che provo in questo momento. Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa da Nardò da oltre dieci giorni, è stata ritrovata viva e sta bene''. Così il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, in un messaggio sui social. "Siamo felici" conclude