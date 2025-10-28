Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

Redazione Web

28 ottobre 2025, ore 16:00

L’artista ha raccontato in diretta l’emozione del primo concerto a San Siro e l’arrivo del nuovo album Ryan Ted Mixtape

Tedua è stato ospite del programma The Flight su RTL 102.5, insieme a La Zac, per parlare del grande annuncio di oggi: un concerto allo Stadio San Siro di Milano, in programma per il 24 giugno 2026. L’annuncio è stato accompagnato dall’uscita del suo nuovo singolo, “Chuniri”. RTL 102.5 è radio ufficiale dello show.

«Fare un concerto a San Siro era uno dei miei obiettivi. Ricordo una scena che non dimenticherò mai, eravamo a casa di Sfera Ebbasta, nel 2017, e Charlie Charles mi chiese: “Ora che Orange County è andato bene, cosa ti aspetti dalla tua carriera?” Gli risposi: “Riempire San Siro”.

IL PRIMO SAN SIRO DI TEDUA

Il primo concerto di Tedua a San Siro arriva a 10 anni di distanza dall’uscita del primo mixtape, “Aspettando Orange County”, che ha segnato l’inizio della sua carriera. «Sono passati dieci anni da “Aspettando Orange County”, e di fatto stiamo festeggiando dieci anni di carriera. Per un ragazzo della mia età, arrivato con la nuova ondata del 2016, non è una cosa scontata, e ne sono davvero felice. È stata una grande scommessa, ma a volte nella vita devi crederci. So di avere il sostegno della mia fan base, e per questo credo sia giusto avere le idee chiare, senza piani B. Ho sempre sognato in grande, almeno così, anche se non arrivi fino in fondo, arrivi comunque a metà strada», racconta Tedua a RTL 102.5.

IL NUOVO SINGOLO “CHUNIRI”

L’annuncio di San Siro arriva in contemporanea con l’uscita del nuovo singolo “Chuniri”, che Tedua ha annunciato a sorpresa sui suoi social e che è uscito questa notte su tutte le piattaforme. “Chuniri” (prodotto da SHUNE) è un brano che richiama le sonorità e la scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, segnando anche l’inizio di un nuovo, significativo capitolo nella carriera dell’artista. «Il Chuniri è uno strumento originario della Georgia, ma in realtà era il nome del sample. Ho lavorato con Shune e con dei ragazzi tedeschi alla base, e loro lo avevano chiamato così perché era lo strumento principale del sample. Continuavano a mandarmi i sampel con quel nome, Chuniri, e a un certo punto ho pensato che fosse un titolo bellissimo. È il primo estratto del Ryan Ted Mixtape e ha la funzione di essere un anthem, un brano energico che serve a far capire a che punto siamo arrivati a livello di vibe. Quindi sì, sta per arrivare: uscirà in primavera», continua l’artista.

I BIGLIETTI PER LO SHOW

I biglietti per l’evento a San Siro saranno disponibili nelle seguenti date:

Mercoledì 29 ottobre | ore 10:00

Tedua FanClub Presale

Giovedì 30 ottobre | ore 10:00

prevendita My Live Nation

Venerdì 31 ottobre | ore 10:00

General sale su Livenation.it


Argomenti

San Siro
San Siro Tedua
Tedua

