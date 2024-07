"Tedua, sei cringe!". E il cantate replica: "Voi haters non capite il perché del mio successo"

Scoppia il caso Tedua-Frozen. Su Tik Tok negli ultimi giorni sono diventati virali i video nei quali Tedua viene preso in giro per alcuni movimenti compiuti sul palco durante uno dei concerti di cui è stato mattatore recentemente a Milano.

Il caso Frozen e l'accusa "Tedua cringe"

Gesti e movenze che hanno scatenato la creatività di alcuni utenti social, che hanno ideato e prodotto dei montaggi con la canzone del film di Frozen in sottofondo. I commentatori più critici hanno bollato come "" l(significa imbarazzante) la perfomance del giovane artista, campione di vendite grazie a hit come

La replica di Tedua

L'iniziativa social non è stata apprezzata da Tedua, che in una storia Instagram ha replicato a tono: "". L'artista ha proseguito, rivolgendosi direttamente agli haters: "". Dichiarazione chiusa con un emblematico e non esattamente delicatissimo "su*atecelo”.