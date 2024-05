Tedua, svelati i feat di "Paradiso", il nuovo album in uscita venerdì

Il viaggio iniziato con l’album pubblicato lo scorso giugno si appresta alla conclusione. Tedua è pronto a mettere la parola fine sul progetto multiplatino targato "La Divina Commedia" con l’uscita di "Paradiso", disponibile da questo venerdì. Nel disco presenti anche Annalisa e Angelina Mango.

TEDUA, PARADISO FUORI VENERDÌ

Otto canzoni, di cui sette inedite, chiudono il tributo dantesco de "La Divina Commedia" di Tedua. Venerdì uscirà l’ultimo atto, "Paradiso", in cui il rapper di Cogoleto, così come era stato per l’album precedente, ha coinvolto i nomi di punta della scena rap e pop italiana. Tony Boy, Annalisa, Izi, Disme, Vaz Tè, Bresh, Capo Plaza e Angelina Mango, sono loro gli artisti che si aggiungono alla squadra già riunita nel capitolo precedente - Baby Gang, Kid Yugi, Sfera Ebbasta, Salmo, Federica Abbate, Geolier, Lazza, Guè, Marracash, bnkr44 e Rkomi. Il nuovo album sarà presentato dal vivo agli I-DAYS di Milano il 29 e 30 giugno, dove il rapper, primo headliner italiano, si esibirà all’Ippodromo SNAI.

LA CONSACRAZIONE MAINSTREAM DEL RAPPER DI COGOLETO

“Consiglio: l’ultima volta che ve la siete presi coi feat era per Baby e Yugi e sappiamo tutti com’è finita. Lasciate che a parlare sia la musica”, ha commentato il rapper accusato dai fan della prima ora di essersi venduto al pop pur di scalare le classifiche. A far storcere il naso ai fedelissimi di Tedua sono stati in particolare gli annunciati duetti con Annalisa e Angelina, ritenuti una mossa commerciale imposta dalle major. Falso, come ha spiegato lo stesso artista nella serie di interviste rilasciate a ridosso dell’uscita dell’album. Che nell’ultimo anno ci sia stato il tentativo – riuscito – di diventare “mainstream” lo ammette lo stesso Tedua, ma la strategia lo ha ripagato, con un tour che lo scorso anno lo ha portato ad esibirsi nei principali palazzetti italiani e un album che ha chiuso il 2023 nel podio dei dischi più ascoltati.