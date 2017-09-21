Terremoto in Messico, 245 i morti totali

21 settembre 2017, ore 09:28 , agg. alle 09:54

Il crollo della scuola nella capitale ha portato alla morte di 32 bambini

Sono 245 i morti provocati dalla scossa di terremoto (magnitudo 7.1) che ha fatto tremare il Messico. Tra questi, 32 bambini e 4 adulti sarebbero le vittime causate dal crollo della scuola 'Enrique Rebsamen' di Città del Messico. Dalle macerie dell’edificio sono state tratte in salvo 12 persone vive. Il rientro a casa di migliaia di persone si sta svolgendo in mezzo a tante difficoltà, in primis la mancanza di elettricità, che sta interessando quasi 4 milioni e 600mila tra case, negozi e altri edifici.

