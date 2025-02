The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Genova

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Genova, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 110 concerti in 42 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Io sto bene e sono molto contento di sentirvi. Oggi sono a Genova, la città della lanterna, dopo un viaggio l’altra notte che aveva un che di affascinante perché ho sorvolato sopra una piccola bufera di neve che è sempre piacevole vedere e sorvolare. Stasera e domani sarò al teatro felice di Genova e poi tre giorni a Parma. Adesso comincia il sorvolo più pesante e la missione si fa dura, ma i duri cominciano a giocare. Il tour sta andando bene ed è difficile sottrarsi al fascino dei teatri, io sono stato abituato in questi anni di carriera a esibirmi nei posti più disparati ma anche esplosivi, come gli stadi, le aree, le piazze però il camerino del teatro all’italiana è veramente una grande gratificazione. I passeggeri dei miei voli mi sembra che nessuno si butti giù dall’aereo e rimangono tutti fino all’atterraggio, mi sembra ci sia un grande entusiasmo e io cerco di migliorarmi ogni sera. L’impresa sportiva c’è e, come sapete, l’ho dovuta iniziare più tardi perché ero andato in super allenamento. Molti passeggeri restano anche fuori, l’affetto e l’accoglienza sono sempre grandi». L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Le luci partono da una mia idea e una mia intenzione, ma il progetto è di Carlo Pastore, con il quale collaboro da diversi anni. Abbiamo fatto insieme installazioni e progettazione. Le luci nascono dal fatto che la considerazione era quella di entrare nella classica scatola nera del teatro di tradizione e, viste le sonorità e il significato essenziale di questo mio giro solistico, di creare ambienti spaziali dove la realtà e la fantasia avessero una sorta di passaggio, di porta stellare che ci può permettere di andare in una dimensione e poi in un’altra, con l’introduzione di piani ortogonali inclinati o tridimensionali, luci più tradizionali e ribalte, ma anche con un ampio uso di laser, si riesce a creare delle stanze e un’ambientazione che accompagna tutta la durata del concerto» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un’ascoltatrice nella quale chiedeva all’artista se si è occupato anche delle luci durante gli spettacoli. Un’altra ascoltatrice, invece, chiede a Claudio Baglioni se sa di essere un mago: «Essere un mago è sempre stato un desiderio da quando ero bambino fino a poco tempo fa, perché diciamo che non sia cresciuto tantissimo. Come figli unico, spesso mi trovavo a fare le vacanze nella campagna umbra e vedevo sempre un mondo parallelo, non reale che mi accompagnava, c’erano nemici e briganti dietro un tronco e lì mi esercitavo a far accadere cose. Il vero successo è far succedere cose e quando uno è sul palco è responsabile di commuovere, divertire, interessare, affascinare coloro che sono venuti, un’artista, via via nel tempo, non si misura più solo con il risultato di una vendita, del numero di spettatori o di visualizzazioni, ma quando diventa anche un’artefice e deve essere in grado di creare qualcosa che prima non c’era, un luogo dove riunirsi».





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.