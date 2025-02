The Kolors a RTL 102.5: “Siamo molto felici e siamo in modalità happiness e positività estrema”

Dopo due anni all'insegna dei record in Italia e all'estero, The Kolors tornano per la terza volta tra i big in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo in una veste ancora una volta rinnovata, continuando ad arricchire il loro percorso con un nuovo capitolo artistico. Il brano che la band porta sul palco della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo si intitola “Tu con chi fai l’amore”. Ospiti sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Ambra, Angelo Baiguini e Carolina Rey, The Kolors hanno raccontato le emozioni della prima serata della gara: «Ci siamo esibiti per ultimi, ma non è stato così male. Si ovviamente per la trasmissione tv è la posizione peggiore, ma vista la settimana che ci aspetta, la seconda volta che ascolti un pezzo è addirittura meglio ascoltarlo prima, infatti saremo quarti questa sera. Non siamo riusciti a riposare bene, c’era già adrenalina in circolo. Abbiamo preso un po’ di punti al Fanta Sanremo, dobbiamo rivendicare alcuni punti di ieri sera. Noi siamo super contenti e quest’anno siamo in modalità happiness e positività estrema».





“Tu con chi fai l’amore”

«“Tu con chi fai l’amore” include un concetto molto più largo di quello a cui si può pensare. Noi siamo lontanissimi dalla logica dei numeri delle classifiche, tutto ciò che riguarda le scalette. Il nostro vero obiettivo è accogliere nella propria vita una nostra canzone, è il goal più assoluto penso per qualsiasi artista. Nel brano noi mixiamo il basso synt con il basso suonato di Dario, incollatissimo al synt e lui è bravissimo» ha aggiunto Stash in merito al brano in gara al settantacinquesimo Festival di Sanremo.





Palasport 26

The Kolors hanno già annunciato “Palasport 26”, che segna il loro ritorno dal vivo in Italia nel 2026, dopo un 2025 che li vedrà protagonisti per tutta l’estate nei principali festival europei, dando così appuntamento per quello che sarà il primo tour della band nei palasport di tutta Italia. Dopo il concerto evento tenutosi lo scorso aprile all’Unipol Forum di Milano, The Kolors porteranno infatti il nuovo show nei palazzetti di Roma, Milano, Padova, Firenze ed Eboli (SA).