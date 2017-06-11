Tiziano Ferro: "Negli stadi tutto può accadere"

Oggi la prima data a Lignano Sabbiadoro poi si inizia a far sul serio dal 16 giugno allo Stadio San Siro

Tiziano Ferro è pronto per dare il via al suo nuovo tour negli stadi. Si parte oggi da Lignano Sabbiadoro e poi via con tre date allo Stadio San Siro di Milano, la prima è il 16 giugno, doppie date a Roma e Bari. C'è grande attesa attorno alla nuova avventura del cantautore di Latina dopo l'esperienza fatta negli stadi nel 2015. Adesso c'è la voglia di superarsi e proprio qualche giorno fa Ferro ha anticipato qualcosa sulla scenografia: "Una forma semplice con un format nuovo. Il palco si inserisce all'interno del pubblico ed è visibile a 270°. Le grafiche e gli effetti luce ci spiazzeranno. L'idea è quella di perdere i punti di riferimento e tutto può accadere!". In scaletta non mancheranno i grandi successi ma tanto spazio sarà dato all'ultimo album "Il mestiere della vita", trainato dall'ultimo singolo "Lento/Veloce".

