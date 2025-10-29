Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare la nona edizione della Milano Music Week. Dal 17 al 23 novembre 2025 la città di Milano ospiterà la nona edizione dell’evento, diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, workshop e showcase dove artisti, professionisti e appassionati celebrano la musica promuovendo inclusione e innovazione. Si tratta di un progetto del Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. La Direzione Artistica è affidata a Nur Al Habash. Ai microfoni di RTL 102.5, Tommaso Sacchi ha spiegato: «Anche quest’anno mettiamo la musica al centro della nostra città. Il titolo della nona edizione è “Nuova generazione” perché l’idea è quella di una settimana che, grazie al lavoro che stiamo facendo con le grandi istituzioni, oltre al Comune, che si occupano di promuovere e tutelare la musica nel nostro Paese, ha dato vita da diversi anni a una bellissima realtà. Quest’anno è dedicata alle scoperte, ai nuovi talenti, all’appassionarsi alla musica d’autore e alla musica del nostro Paese. Sarà una vera e propria festa che ruota attorno all’Arco della pace e a Piazza Sempione». L'edizione 2025 ha, infatti, come main topic "Nuova generazione", con l’intento di esplorare le mutazioni creative e di ascolto. Imprenditori innovativi, startupper e musicisti under 40 porteranno la loro riflessione sulle tendenze che stanno ridefinendo il panorama sonoro contemporaneo. RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono Official Radio della Milano Music Week.





TANANAI SARÀ IL CURATORE SPECIALE DELLA NONA EDIZIONE

«Io vi voglio annunciare il curatore speciale di quest’anno: Tananai. È un orgoglio milanese e siamo felicissimi che abbia accettato di svolgere il ruolo di curatore speciale. Gli scorsi anni, Colapesce e Dimartino (2022), Francesca Michielin (2023) e Venerus (2024), hanno scelto di affiancare la nostra città nel racconto della Music Week e ora toccherà a lui. Sono molto felice e con lui stiamo già lavorando per portare eventi speciali, iniziative e temi che riguardano la musica. Per noi è motivo di grande orgoglio e vogliamo molto bene a Tananai» ha svelato Tommaso Sacchi in diretta su RTL 102.5.





IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

I primissimi eventi inseriti nel programma della Music Week di Milano prevedono l’Opening Party nel Dazio di Levante il 18 novembre, il talk del 21 novembre al Piccolo Teatro Grassi in cui Cesare Cremonini presenterà in anteprima l’album live “CREMONINI LIVE25”, e il Closing Party del 23 novembre, che darà la possibilità ai migliori artisti emergenti, scelti attraverso l’apposito contest, di esibirsi davanti al pubblico e ad una giuria di esperti. «Il programma completo sarà disponibile dal 7 novembre, ma iniziamo ad avere i primi appuntamenti. Nel dazio di Levante ci sarà l’Opening Party della Music Week per l’apertura di questa bellissima settimana. Per la chiusura invece abbiamo pensato a Piazza Sempione e sarà di domenica. Vi diamo l’appuntamento in piazza Sempione per godere di questa settimana rivoluzionaria e bellissima, in cui incontreremo i grandi nomi della produzione che ispireranno i giovani e i futuri aspiranti professionisti del settore. Crediamo davvero che le radio, la discografia e la musica in generale siano parte del DNA di Milano» ha concluso Tommaso Sacchi nel corso di “W l’Italia”.



