Torino: uomo ucciso con numerose coltellate nella notte a Collegno, l'omicida che era incappucciato è in fuga

Torino: uomo ucciso con numerose coltellate nella notte a Collegno, l'omicida che era incappucciato è in fuga

Torino: uomo ucciso con numerose coltellate nella notte a Collegno, l'omicida che era incappucciato è in fuga

Redazione Web

23 ottobre 2025, ore 13:30 , agg. alle 17:22

La vittima è Marco Veronese, 39 anni. separato, titolare di una impresa di videosorveglianza, l'aggressione nei pressi dell'abitazione dei genitori in piena notte

Un omicidio per ora avvolto nel mistero è avvenuto nella notte a Collegno, nel torinese. Un uomo,con il volto travisato da un cappuccio, ha ucciso a coltellate Marco Veronese, 39 anni imprenditore. Inutili i soccorsi, chiamati intorno all’1,30 di notte da un passante che ha visto una persona a terra: la vittima è morta in strada poco dopo l’aggressione, all’angolo tra corso Francia e piazza Sabotino. Veronese è stato colpito al cuore,sul delitto indagano i carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, insieme al Nucleo investigativo di Torino, si sta cercando di ricostruire dinamica e movente e di individuare il killer, tutt'ora in fuga.



La vittima

L'uomo ucciso nella notte a Collegno, alle porte di Torino, è Marco Veronese, 39 anni. L'omicidio è avvenuto sotto casa dei genitori della vittima, in via Sabotino. L'uomo, separato, era titolare di una ditta di videosorveglianza. Da qualche anno, dopo la separazione, era tornato a vivere con i genitori. Secondo i primi riscontri, a ucciderlo sono state più di dieci coltellate. Stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di un agguato: una vicina ha infatti riferito di avere sentito delle urla e una voce gridare "Che cosa fai?" seguito da insulti. Il passante che ha dato l'allarme è stato attirato dalle urla e, arrivato sul posto, ha trovato il corpo di Veronese in terra.

Argomenti

Collegno
Veronese

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Rovigo: padre, madre e figlia trovati morti in casa, intossicati dal monossido di carbonio

    Rovigo: padre, madre e figlia trovati morti in casa, intossicati dal monossido di carbonio

  • Gente in edicola, la cover di questo numero è dedicata ad Enrica Bonaccorti; parla il nuovo consulente di Andrea Sempio; rivelazioni sul caso delle violenze del padre di Elisabetta Gregoracci

    Gente in edicola, la cover di questo numero è dedicata ad Enrica Bonaccorti. Ecco tutte le anticipazioni

  • Tennis. Sinner a Vienna vince in 58'' ma è sempre polemica Davis

    Tennis. Sinner a Vienna vince in 58'' ma è sempre polemica Davis

  • Champions League. Una buona Juve non basta, vince il Real. Atalanta spreca ancora, e pareggia con lo Slavia

    Champions League. Una buona Juve non basta, vince il Real. Atalanta spreca ancora, e pareggia con lo Slavia

  • Donna ferita a coltellate a Bruzzano nel milanese, ricoverata in ospedale è in pericolo di vita

    Donna ferita a coltellate a Bruzzano nel milanese, ricoverata in ospedale è in pericolo di vita

  • Europa. Arriva la patente a 17 anni, a condizione di guidare al fianco di un conducente esperto fino alla maggiore età

    Europa. Arriva la patente a 17 anni, a condizione di guidare al fianco di un conducente esperto fino alla maggiore età

  • L'Inter batte 4-0 l'Union SG, tris Champions per Chivu. Disfatta Napoli in Olanda, Psv domina e ne fa 6

    L'Inter batte 4-0 l'Union SG, tris Champions per Chivu. Disfatta Napoli in Olanda, Psv domina e ne fa 6

  • Gabry Ponte a RTL 102.5: “Non ho ancora metabolizzato lo show di giugno ma, appena sono sceso dal palco, ho pensato di volerlo rifare subito. Ci rivediamo a San Siro il 27 giugno!”

    Gabry Ponte a RTL 102.5: “Non ho ancora metabolizzato lo show di giugno ma, appena sono sceso dal palco, ho pensato di volerlo rifare subito. Ci rivediamo a San Siro il 27 giugno!”

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto Atp Finals 2025

    RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto Atp Finals 2025

  • Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

    Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

il pirata della strada di Terontola vicino all'identificazione, è stato ripreso dalle telecamere in zona

il pirata della strada di Terontola vicino all'identificazione, è stato ripreso dalle telecamere in zona

Nell'impatto morto un sessantenne con il suo cane, che stavano rientrando in casa, l'uomo un cuoco era molto conosciuto nella comunità, lascia due figli

Scontri tra manifestanti e Polizia a Milano al corteo per Gaza, manifestazioni e disagi in tutta Italia

Scontri tra manifestanti e Polizia a Milano al corteo per Gaza, manifestazioni e disagi in tutta Italia

La presidente del Consiglio Meloni ha parlato di "teppisti", manifestando vicinanza alle forze dell'ordine. Condanna anche da parte dell'opposizione

Una marea pro-Pal alla manifestazione di Roma, in serata la guerriglia

Una marea pro-Pal alla manifestazione di Roma, in serata la guerriglia

Un milione di persone , secondo gli organizzatori ha preso parte alla manifestazione di oggi pro Palestina di Roma, al termine sono scoppiati tafferugli e scontri con le forze dell'ordine