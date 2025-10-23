Torino: uomo ucciso con numerose coltellate nella notte a Collegno, l'omicida che era incappucciato è in fuga

Un omicidio per ora avvolto nel mistero è avvenuto nella notte a Collegno , nel torinese. Un uomo,con il volto travisato da un cappuccio , ha ucciso a coltellate Marco Veronese , 39 anni imprenditore. Inutili i soccorsi, chiamati intorno all’1,30 di notte da un passante che ha visto una persona a terra: la vittima è morta in strada poco dopo l’aggressione, all’angolo tra corso Francia e piazza Sabotino . Veronese è stato colpito al cuore,sul delitto indagano i carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli , insieme al Nucleo investigativo di Torino, si sta cercando di ricostruire dinamica e movente e di individuare il kille r, tutt'ora in fuga.

La vittima

L'uomo ucciso nella notte a Collegno, alle porte di Torino, è Marco Veronese, 39 anni. L'omicidio è avvenuto sotto casa dei genitori della vittima, in via Sabotino. L'uomo, separato, era titolare di una ditta di videosorveglianza. Da qualche anno, dopo la separazione, era tornato a vivere con i genitori. Secondo i primi riscontri, a ucciderlo sono state più di dieci coltellate. Stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di un agguato: una vicina ha infatti riferito di avere sentito delle urla e una voce gridare "Che cosa fai?" seguito da insulti. Il passante che ha dato l'allarme è stato attirato dalle urla e, arrivato sul posto, ha trovato il corpo di Veronese in terra.