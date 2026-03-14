Tragico incidente nel salernitano. Auto vola giù da un dirupo e muoiono due fidanzati

Due fidanzati hanno perso la vita dopo che la loro auto è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. L’auto ha perso il controllo dopo la collisione con un furgone, ha sfondato il guardrail ed è rotolata più volte lungo il dirupo fino agli scogli. Durante la caduta le vittime, lui aveva 29 anni e lei 24, sono stati sbalzati fuori. I loro corpi sono stati trovati sugli scogli. Il buio e la parete a strapiombo hanno reso impossibile raggiungere via terra il veicolo, andato completamente distrutto, fermo a ridosso dell’acqua. Alle ricerche in mare ha preso parte anche il fratello di una delle vittime. Il conducente dell'altro mezzo coinvolto è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto.

LE OPERAZIONI DI RICERCA

I soccorritori hanno operato per diverse ore sia dal mare sia dall'alto per individuare i due corpi tra gli scogli. L'auto è stata individuata da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli impegnata nelle operazioni di ricerca. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportate da un'autogru arrivata da Salerno. Alle ricerche via mare ha partecipato anche il fratello di una delle vittime, con un'imbarcazione da pesca. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Agropoli.