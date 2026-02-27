Tram deraglia a Milano, il bilancio è di due morti e 38 feriti

La procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo e lesione colpose dopo il deragliamento del tram della linea 9 nella centrale via Vittorio Veneto, avvenuto oggi pomeriggio nell'ora di punta. Il bilancio è di due morti mentre sono 38 le persone rimaste ferite, di cui alcune gravi. Per la maggior parte si tratta di passeggeri che erano a bordo del mezzo che, dopo essere uscito dai binari e avere attraversato la carreggiata automobilistica, ha finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio all’angolo di via Lazzaretto.

Una delle due vittime è un 60enne di Rozzano. Il convoglio che proveniva da piazza della Repubblica era diretto verso Porta Venezia. Sul posto i vigili del fuoco stanno operando con cinque mezzi e 25 uomini. E' arrivato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, accompagnato dall'assessore alla Mobilità del Comune, Arianna Censi, per valutare la portata dell'incidente.

Le cause del deragliamento sono ancora da chiarire. Da escludere anche eventuali problemi tecnici. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore del consucente. "Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile. Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere", ha raccontato all'ANSA uno dei passeggeri ancora sotto choc.

Diffuso un video con il momento dell'impatto. Nel filmato girato dalla webcam di un’auto, che transitava su via Vittorio Veneto, si vede il tram della linea 9 arrivare a forte velocità sulla corsia riservata ma all’improvviso uscire dai binari, superando la sezione stradale protetta e arrivando come un proiettile contro il palazzo.

"Atm è già al lavoro e a disposizione delle autorità giudiziarie per stabilire con precisione la causa e la dinamica dell'incidente e mette a disposizione ogni informazione e strumento utili alle indagini". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla società del trasporto pubblico di Milano in seguito allo schianto.



