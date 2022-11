Trentamila persone al Bahrein National Stadium per la messa di Papa Francesco

30 mila persone per la messa al Bahrein National Stadium

Nella sua terza giornata del viaggio apostolico in Bahrein, Papa Francesco ha celebrato messa al Bahrein National Stadium davanti a circa trentamila persone accorse anche dai paesi limitrofi per ascoltare le parole del Santo Padre. Secondo il dato diffuso dal National Communication Center del Bahrein complessivamente erano 111 le nazionalità rappresentate, considerato che la minoranza cattolica nel Golfo è costituita in stragrande maggioranza da immigrati. Nella celebrazione tra le lingue utilizzate, oltre a inglese e spagnolo, anche il konkani, il tamil, il tagalog.

Le parole di Papa Francesco

Anche oggi le parole più intense durante l’omelia sono state rivolte alla ricerca di pace, vista come un obiettivo, una tensione che arriva solo con un impegno attivo e consapevole. Anche scardinando quello che può essere l’atteggiamento, invece, più semplice: “Dio chiede ai suoi il coraggio di rischiare in qualcosa che sembra apparentemente perdente. Chiede di rimanere sempre, fedelmente, nell'amore, nonostante tutto, anche dinanzi al male e al nemico. La semplice reazione umana ci inchioda all'occhio per occhio, dente per dente, ma ciò significa farsi giustizia con le stesse armi del male ricevuto". Invece bisogna "vivere concretamente e coraggiosamente la fraternità, spezzando la spirale della vendetta, disarmando la violenza, smilitarizzando il cuore”.

Bergoglio contro i sistemi di potere

Poi Bergoglio ha continuato con una critica ai poteri contemporanei, che “in tante parti del mondo si nutrono di sopraffazione e violenza, che cercano di aumentare il proprio spazio restringendo quello degli altri, imponendo il proprio dominio e limitando le libertà fondamentali, opprimendo i deboli".

Prossimo appuntamento

Papa Francesco continuerà le attività di confronto anche nel pomeriggio. Alle 17 (ore 15 in Italia) incontrerà i giovani della scuola del Sacro Cuore, circa ottocento ragazzi cristiani e musulmani.