Trovata morta a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto killer

26 gennaio 2026, ore 17:00
La polizia ha arrestato il vicino di casa, James Norton, precedentemente condannato per l’omicidio di una 16enne e uscito di prigione dopo nove anni
Gloria De Lazzari, 45enne italiana originaria di Roncade, in provincia di Treviso, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Bolton, nella città di Manchester, nella notte tra domenica e lunedì scorsi. La donna, che sarebbe morta soffocata, si era inizialmente trasferita in Puglia in occasione del primo matrimonio, per poi spostarsi nel Regno Unito, dove si era risposata e lavorava come rider. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla BBC, che ha anche rintracciato la madre Daniela.
Il sospettato e i precedenti
James Norton, di 33 anni e residente nello stesso quartiere di Gloria De Lazzari, è stato arrestato dalla polizia inglese per presunto omicidio. Nel 2017, l’uomo era stato condannato a 12 anni di prigione in quando avrebbe "accidentalmente” strangolato Hanna Persons, la fidanzata 16enne di un suo amico. A quell’epoca aveva 24 anni ed era stato assolto dall’accusa di omicidio volontario, ma condannato a 12 anni per omicidio colposo. I giudici, infatti, non avevano identificato la volontà diretta di uccidere, ma di aver procurato la morte della giovane per imprudenza e negligenza. Dopo nove anni di prigione, James Morton si era trasferito nella casa accanto a quella di Gloria De Lazzari, a Manchester.
Reazioni e confessioni
Sui social inglesi, il delitto ha suscitato parecchio sgomento con numerosi commenti di frustrazione per l’accaduto. Inoltre, diverse ragazze che sono state con James hanno raccontato le proprie testimonianze: «Morton mi stolkerava quando andavo al college. Mi aspettava dal cancello di ingresso conoscendo i miei orari». Una seconda ragazza ha aggiunto: «Mi sono sempre chiesta se la prima volta fosse stato veramente un incidente. A quanto pare no». Dopo l’udienza di convalida del fermo per il 33enne, avvenuta lo scorso giovedì, oggi il presunto killer comparirà davanti alla Crown Court inglese.
I recenti sviluppi
In attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo di Gloria, le indagini proseguono con l’obiettivo di ricostruire quanto è accaduto. La polizia inglese invita la popolazione a fornire più informazioni possibili tramite due canali di informazioni, uno telefonico e uno telematico. Intanto, è stato sentito dagli inquirenti anche l’ex marito di Gloria, come riportato dall’avvocato di famiglia, Gabriele Annì, che si trova attualmente con lui a Manchester.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Crans Montana, i ragazzi ricoverati al Niguarda restano in condizioni gravi, tre di loro sono in forte pericolo
Nel frattempo il comune svizzero ammette che negli ultimi cinque anni non erano stati effettuati controlli sui sistemi di sicurezza sul Le Constellation Bar, che è andato a fuoco