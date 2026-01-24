Trovati morti in casa i genitori di Carlo Carlomagno

Sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. L’uomo è reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo. La donna è stata uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E' stata la zia di Claudio a dare l'allarme dopo che non riusciva a contattare i genitori del reo confesso per il femminicidio della moglie. La donna si è rivolta ai carabinieri che, una volta sul posto hanno fatto la macabra scoperta, trovato i due impiccati. La madre di Carlomagno, Maria Messenio, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia. "Sono sconvolto, erano bravissime persone". Ha commentato a caldo l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, appresa la notizia del probabile suicidio dei genitori del suo assistito, trovati impiccati in casa.





Trovata una lettera

Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa Adnkronos, i genitori di Claudio Carlomagno avrebbero lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi.





Il femminicidio di Federica Torzullo

Federica Torzullo è stata uccisa due settimane fa ad Anguillara, in provincia di Roma. Reo confesso del delitto è Claudio Carlomagno, imprenditore del settore degli scavi, che è detenuto in carcere con l’accusa di omicidio e di femminicidio. È stato lo stesso uomo a confessare di aver ucciso la moglie con numerose coltellate. Era ossessionato dalla paura di perdere l’affidamento del figlio di 10 anni. I due si stavano separando. Il corpo di Federica era stato occultato in un canneto subito dietro all’azienda di famiglia e d è stato ritrovato dopo alcuni giorni di ricerche. Secondo quanto è merso dall’autopsia la 41enne, scomparsa l’8 gennaio e ritrovata senza vita il 18, è stata uccisa con 23 coltellate.



