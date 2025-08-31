Trump apre a un trilaterale con Putin e Zelensky mentre la guerra in Ucraina resta intensa

Trump apre a un trilaterale con Putin e Zelensky mentre la guerra in Ucraina resta intensa

Trump apre a un trilaterale con Putin e Zelensky mentre la guerra in Ucraina resta intensa Photo Credit: ansa Foto/ Aaron Schwartz

Tommaso Angelini

31 agosto 2025, ore 15:13

Il presidente Usa si dice pronto a un vertice a tre e garantisce supporto aereo, mentre i raid russi continuano e l’omicidio dell'ex presidente del parlamento ucraino aumenta la tensione

POSSIBILE VERTICE TRUMP, PUTIN E ZELENSKY?

Donald Trump apre alla possibilità di un incontro trilaterale con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, anche se resta scettico su un faccia a faccia bilaterale immediato tra Mosca e Kiev. In un’intervista al Daily Caller, il presidente statunitense ha sottolineato come spesso le parti non siano ancora pronte e che la guerra potrebbe dover continuare ancora per un po’. Trump si è detto disponibile a impiegare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per facilitare una soluzione, precisando che l’obiettivo sarebbe fermare le perdite di vite umane, soprattutto tra i giovani soldati europei, senza coinvolgere direttamente truppe americane.

LA SITUAZIONE SUL CAMPO

Sul fronte militare, le tensioni restano altissime. Nella giornata del 30 agosto, le forze russe hanno lanciato quasi 400 attacchi nella regione di Zaporizhzhia, prendendo di mira 16 insediamenti e causando un morto e 37 feriti. Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione Militare Regionale, ha riportato che dieci missili hanno colpito Zaporizhzhia, mentre attacchi aerei hanno interessato Komyšuvacha, Bilohiria e Malynivka. Inoltre, due attacchi con lanciarazzi multipli hanno colpito Plavni e Charivne. Dalla notte, anche Odessa ha subito blackout dovuti a droni russi. Sul fronte politico interno, la Procura generale ucraina ha aperto un’indagine sull’omicidio di Andriy Parubiy, ex presidente della Verchovna Rada, assassinato a Leopoli da un uomo travestito da corriere. Il delitto aggiunge tensione in un Paese già scosso dall’intensificarsi dei raid russi.

PUTIN INCONTRA XI JINPING A PECHINO

Intanto, Vladimir Putin ha preso parte al vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO) a Tianjin, dove ha sottolineato l’importanza della cooperazione con Cina, India e Turchia e condannato ogni tentativo di revisionismo storico sulla Seconda Guerra mondiale. In un’intervista a Xinhuanet, il leader russo ha affermato che i risultati del conflitto sono sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e strumenti internazionali, ribadendo l’inviolabilità delle conclusioni storiche e la condanna a chi tenta di distorcerle. In questo scenario, la possibilità di un incontro trilaterale potrebbe rappresentare un segnale politico importante, ma la realtà sul terreno resta drammatica, con quotidiane vittime civili e militari e una guerra che non mostra segnali concreti di rallentamento.

Argomenti

cina
putin
russia
trump
ucraina
usa
zelensky

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Ucraina, massima pressione su Putin, Zelensky fissa ultimatum e Usa confermano missili a Kiev

    Ucraina, massima pressione su Putin, Zelensky fissa ultimatum e Usa confermano missili a Kiev

  • Calcio, oggi il sorteggio della Uefa Champions League 2025/2026

    Calcio, oggi il sorteggio della Uefa Champions League 2025/2026

  • Calciomercato, Milan su Hojlund, Napoli sogna Grealish, l'Atalanta pensa a Araujo, mentre alla Roma resta il rebus Pellegrini

    Calciomercato, Milan su Hojlund, Napoli sogna Grealish, l'Atalanta pensa a Araujo, mentre alla Roma resta il rebus Pellegrini

  • Tennis, Masters 1000 di Cincinnati, il punto sul percorso degli italiani

    Tennis, Masters 1000 di Cincinnati, il punto sul percorso degli italiani

  • Calciomercato, la rivoluzione del Milan, la telenovela Lookman e tutte le altre operazioni delle squadre di Serie A

    Calciomercato, la rivoluzione del Milan, la telenovela Lookman e tutte le altre operazioni delle squadre di Serie A

  • Nagasaki ricorda la bomba atomica, appello globale per un mondo libero dalle armi nucleari

    Nagasaki ricorda la bomba atomica, appello globale per un mondo libero dalle armi nucleari

  • Calciomercato, il calciomercato entra nel vivo ad agosto, tutte le trattative dei club di Serie A

    Calciomercato, il calciomercato entra nel vivo ad agosto, tutte le trattative dei club di Serie A

  • Hiroshima e Nagasaki, dopo 80 anni, il Giappone guida il monito mondiale contro la bomba atomica

    Hiroshima e Nagasaki, dopo 80 anni, il Giappone guida il monito mondiale contro la bomba atomica

  • Bagheria, il giallo di Simona Cinà, la Procura smentisce la famiglia e attende l’esito dell’autopsia

    Bagheria, il giallo di Simona Cinà, la Procura smentisce la famiglia e attende l’esito dell’autopsia

  • Calciomercato, prosegue il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta, il giocatore non si è presentato all'allenamento

    Calciomercato, prosegue il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l'Atalanta, il giocatore non si è presentato all'allenamento

Gaza: colpito in due fasi l'ospedale Nasser, ci sono almeno 20 vittime, cinque sono operatori dell'nformazione

Gaza: colpito in due fasi l'ospedale Nasser, ci sono almeno 20 vittime, cinque sono operatori dell'nformazione

Classico attacco di Israele, dopo il primo bombardamento il secondo contro i soccorsi. questa volta colpita una nutrita pattuglia di giornalisti

Keir Starmer annuncia che il Regno Unito riconoscerà lo stato palestinese se Israele non si fermerà

Keir Starmer annuncia che il Regno Unito riconoscerà lo stato palestinese se Israele non si fermerà

Londra pronta al riconoscimento entro settembre per spingere verso un cessate il fuoco a Gaza. Israele critica, Macron applaude. Berlino e Parigi sostengono l’iniziativa

New York, panico in un grattacielo di Manhattan, 27enne apre il fuoco, poi si uccide. Quattro i morti

New York, panico in un grattacielo di Manhattan, 27enne apre il fuoco, poi si uccide. Quattro i morti

Una sparatoria in pieno giorno. Shane Devon Tamura sarebbe arrivato in auto direttamente dal Nevada, armato di un fucile d'assalto. Si indaga per ricostruire il movente