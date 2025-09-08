Trump convoca i leader europei per mediare tra Russia e Ucraina mentre Mosca è pronta a resistere alle sanzioni americane Photo Credit: Anda Foto/Samuel Corum

LE PAROLE DI TRUMP SULLE SANZIONI

Il conflitto in Ucraina continua a tenere alta la tensione internazionale, mentre gli Stati Uniti cercano nuove strategie per mediare la crisi e spingere la Russia a negoziare. Dopo aver assistito alla finale degli Us Open a New York, il presidente americano Donald Trump è tornato a Washington annunciando che diversi leader europei saranno presto negli Usa per colloqui individuali sul conflitto ucraino. Trump ha sottolineato la sua insoddisfazione per la situazione attuale, evidenziando i recenti pesanti attacchi russi, che per la prima volta hanno colpito anche il palazzo del governo. Durante un incontro con i giornalisti ha aggiunto di essere pronto a introdurre una seconda fase di sanzioni contro Mosca, anche se non ha specificato i dettagli delle misure future.

INCONTRO TRA I FUNZIONARI DI WASHINGTON E DELL'UNIONE EUROPEA PER DEFINIRE LA STRATEGIA

In parallelo, funzionari europei guidati dall’inviato Ue per le sanzioni incontreranno le controparti americane a Washington per definire la nuova serie di restrizioni economiche mirate a esercitare pressione sulla Russia. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha confermato che le sanzioni saranno coordinate strettamente con gli Stati Uniti, includendo potenzialmente ulteriori banche e società energetiche russe, e persino il mercato delle criptovalute. Matteo Salvini, in visita a Catanzaro, ha commentato con ironia la situazione, auspicando che gli sforzi diplomatici possano davvero portare a un accordo tra Trump e Putin.



