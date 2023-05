Turchia alle urne, Erdogan cerca la riconferma nonostante i problemi di salute

Turchia alle urne. Oggi urne aperte dlle 8 alle 17 oggi. Sono chiamati ad esprimere le proprie preferenze 64,1 milioni di elettori, 32,3 milioni di donne e 31,8 milioni di uomini. I cittadini devono scegliere il presidente ed il nuovo Parlamento, cosa che nel Paese accade ogni 5 anni. I nuovi elettori sono quasi cinque milioni mentre gli over 75 sono circa 3,2 milioni. I candidati alla presidenza In Turchia vengono nominati da quei partiti che alle elezioni parlamentari precedenti hanno superato la soglia del 5% o quelli che hanno raccolto almeno 100mila firme. Tre i candidati alla presidenza. Oltre al presidente uscente Recep Tayyip Erdogan, sono in corsa il socialdemocratico Kemal Kilicdaroglu, il più accreditato, e Sinan Ogan, espodente di estrema destra. Vietata fino a mezzanotte la vendita di bevamde alcoliche nel giorno delle consultazioni. Chiusi molti luoghi di intrattenimento. I matrimoni potranno essere celebrati solo dopo le 18. Gli scrutini si svolgeranno nelle scuole che, dunque, resteranno chiuse fino a lunedì. Se nessun candidato alla presidenza otterrà più del 50% dei voti, domenica 28 maggio si terrà il ballottaggio tra i due più votati. Recep Tayyip Erdogan punta alla vittoria. Il presidente uscente nel corso dell' ultimo mandato è rimasto fedele alla sua linea, tra proposte di mediazione sull'Ucraina, lo scontro con la Nato sull'ingresso di Finlandia e Svezia e i preparativi per nuove operazioni militari contro i curdi in Siria. Il leader da 20 anni al potere, nonostante i problemi di salute, gode ancora di una grande popolarità.