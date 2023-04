Ucraina: primo colloquio tra Zelensky e

Prima telefonata dall’inizio della guerra in Ucraina. Dopo settimane di attesa, il presidente cinese Xi Jinping ha avuo un colloquio con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, questl’ultimo ha dichiarato: “E’ stata una telefonata linga e significativa, credo che questa chiamata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali". Positivi i commenti giunti dala Cina dopo l'importante contatto tra Pechino e Kiev. “Il dialogo e i negoziati sono l' unica via d'uscita possibile per la crisi ucraina”, in questo modo si è espresso, questa mattina, il leader Xi Jinping. Il capo di Stato ha inviato, in particolare il Rappresentante speciale del governo per l'Eurasia in Ucraina, ad approfondire con le parti coinvolte la possibilità di giungere a una soluzione politica della crisi. Con la telefonata odierna si è, dunque, aperto un canale bilaterale tra Pechino e Kiev che potrebbe portare a degli sviluppi sul piano diplomatico, in relazione alla guerra in Ucraina.





Pechino, sì al dialogo per fermare il conflitto

"Il dialogo e la negoziazione sono l'unica via d'uscita praticabile. Non ci sono vincitori in una guerra nucleare. Tutte le parti interessate dovrebbero rimanere calme e sobrie, concentrarsi veramente sul futuro e sul destino di se stesse e di tutta l'umanità, e gestire e controllare congiuntamente la crisi". Questa la posizione della Cina, in merito alla guerra in Ucraina, chiarita dal presidente Xi Jinping nella telefonata di questa mattina con Zelensky. "La Cina è sempre dalla parte della pace e promuove i colloqui, la Cina non è né l'artefice né la parte coinvolta nella crisi ucraina, in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu e di grande Paese responsabile non aggiungerà benzina sul fuoco e non usarà la crisi come opportunità per trarne profitto", ha sottolineato il leader di Pechino.





Tensione nei cieli del Mar Baltico

Caccia tedeschi e britannici della Nato hanno intercettato tre aerei da ricognizione russi nello spazio aereo internazionale sul Mar Baltico. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore da fonti dell’aeronautica tedesca e rilanciata dal Guardian. I due caccia SU-27 e l’altro velivolo, un Ilyushin Il-20, non stavano trasmettendo segnali con il transponder.