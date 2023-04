Ucraina: Francia e Cina provano a rilanciare la strada del dialogo, a Pechino incontro tra Macron e Xi Jinping

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

La visita di Emmanuel Macron a Pechino e il bilaterale con il Presidente cinese Xi Jinping rappresentano in questa fase del conflitto in Ucraina l’unica chance del rilancio dell’attività diplomatica tra Mosca e Kiev . I due leader hanno ribadito infatti la necessità di individuare una via d’uscita politica dalla crisi, hanno fatto un appello alla moderazione e a non usare mai le armi nucleari, sottolineando la necessità di difendere soprattutto i civili da attacchi indiscriminati. "Conto sulla Cina per riportare la Russia alla ragione" ha detto Macron da parte sua. E Xi ha fatto sapere di voler chiamare il Presidente ucraino Zelensky al momento opportuno. D'altro canto il leader francese ha sottolineato l'importanza di non consegnare nulla alla Russia che possa essere usato nella guerra contro l'Ucraina

von der Leyen a Xi Jinping, no a uno sganciamento Ue da Pechino

A Pechino era presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha affermato che tra Unione Europea e Cina va ristabilita la collaborazione. L'incontro di oggi è "l'opportunità per un dialogo costruttivo e franco. L'Ue e la Cina hanno relazioni estese e complesse: come le gestiamo sarà un fattore determinante per la prosperità economica futura. Per questo non considero il decoupling, lo sganciamento dalla Cina, come una strategia praticabile o desiderabile", ha sottolineato la von der Leyen,che ha anche aggiunto di vedere un certo numero di rischi che l'Europa deve affrontare. "Quindi, ha aggiunto, nell'attuale contesto geopolitico è più importante che mai che ci parliamo e che teniamo aperte le linee di comunicazione".







Per ora Mosca non cede

Da Mosca però non arrivano notizie incoraggianti sul fronte diplomatico, "La Cina ha un potenziale di mediazione molto efficace e impressionante, e i recenti successi diplomatici di Pechino lo hanno dimostrato in modo eloquente. Ma la situazione con l'Ucraina è ancora difficile, per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che in precedenza aveva affermato che l'unica via d'uscita dalla situazione in Ucraina è nel proseguimento di quella che la Russia chiama operazione militare speciale.