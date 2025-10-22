Ucraina, nuovi attacchi russi: 6 morti, di cui 2 bambini. L'Europa vuole utilizzare gli asset di Mosca, l'Italia frena

Ucraina, nuovi attacchi russi: 6 morti, di cui 2 bambini. L'Europa vuole utilizzare gli asset di Mosca, l'Italia frena Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

22 ottobre 2025, ore 10:30

Domani il vertice europeo. Tra gli argomenti, anche il sostegno a Kiev. Meloni frena sullo sblocco dei fondi russi per finanziare la guerra. L'Ucraina colpisce una fabbrica che produce componenti chiave per i missili di Mosca

E dopo la rinuncia al vertice di Budapest tra i leader di Russia e Stati Uniti, un nuovo attacco devastante colpisce l’Ucraina. Due bambini sono rimasti uccisi insieme a quattro adulti durante gli attacchi notturni nella regione di Kiev.

IL RAID SU KIEV

Il presidente Zelensky denuncia una nuova notte di raid sul territorio ucraino. Sui social dà la nuova conta dei morti sotto le bombe russe, che continuano a piovere su tutto il Paese. Secondo il leader la Russia non sente abbastanza la pressione degli alleati europei, probabilmente facendo riferimento anche a Washington, che ha rinunciato al vertice tra Trump e Putin. “Le città comuni sono state attaccate, principalmente le nostre infrastrutture energetiche ma anche molti edifici residenziali sono stati colpiti". Oltre a Kiev, sono state prese di mira anche le regioni di Zaporizhzhia, Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy e Sumy. Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia.

GLI STORM SHADOW BRITANNICI

Lo stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, ha precisato che si è trattato di un "attacco combinato aereo e missilistico su larga scala" nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei. I missili, si legge ancora, sono riusciti a "penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo". "L'impianto chimico di Bryansk è una parte importante dell'industria della difesa russa” si legge su Ukrinform. La notizia è ripresa in evidenza dalla Bbc, emittente del Paese produttore degli Storm Shadow, che spiega che il missile da crociera viene lanciato da un caccia da una distanza di circa 250 km dall'obiettivo, e scende poi in picchiata fino a pochi metri dal terreno, così da sfuggire ai radar, e viene poi guidato sull'obiettivo dal Gps mentre segue la conformazione del terreno e una telecamera sul muso inquadra il punto da colpire.

PRESSIONE SULLO ZAR DALLA DIPLOMAZIA

"L'attacco - scrive la Bbc - è avvenuto lo stesso giorno in cui il primo ministro britannico Sir Keir Starmer e altri leader europei hanno promesso di "aumentare la pressione sull'economia russa e sulla sua industria della difesa" finché il leader russo Vladimir Putin "non sarà pronto a fare la pace". Visto il fallimento del tentativo americano di porre un cessate il fuoco sul campo con l’incontro in Ungheria, l’Europa si prepara a discutere le contromisure provando a colmare il vuoto lasciato dagli Stati Uniti. Domani, durante il vertice europeo al quale sarà presente anche la premier Meloni, si discuterà della possibilità di utilizzare gli asset russi in Europa per finanziare Kiev -soluzione che non convince l’Italia-, e acquistare gli armamenti da Washington, per girarli all’Ucraina, ma il meccanismo risulta lento.


