Ucraina, nuovo pesante attacco russo, "il più massiccio degli ultimi tempi"

Sirene risuonate pressoché in tutto il paese in quello che viene definito uno dei più massicci bombardamenti russi degli ultimi tempi. Nella notte decine di razzi di Mosca hanno colpito in particolare la capitale Kiev insieme ad altre città tra cui Kharkiv a nord-est, Leopoli a ovest e Odessa a sud. Il presidente Zelensky ha ribadito che l’Ucraina risponderà agli attacchi terroristici della Russia che, dice ancora Zelensky, ha utilizzato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale. Intanto, il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak è tornato a chiedere aiuto per Kiev ribadendo che “il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e più forza”.





L'attacco

Razzi verso l'Ucraina sono stati lanciati nel corso della notte a decine, 110 secondo quanto scritto dal presidente ucraino Zelensky. Fonti militari ucraine sostengono di non aver mai visto tanti missili lanciati contemporaneamente. È di due morti e dieci feriti il bilancio del raid aereo sull'oblast di Odessa, mentre altre due persone sono morte in un altro raid sulla capitale Kiev in cui sono rimaste ferite diciassette persone. Missili lanciati dalle forze armate russe hanno colpito anche un ospedale ostetrico e un centro commerciale a Dnipro, uccidendo quattro persone.