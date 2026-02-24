Ucraina, quarto anniversario di guerra. Per la Russia il conflitto più lungo di sempre. Bloccato il prestito Ue dall'Ungheria

Volti di giovani uomini nelle immagini. Sono i caduti nella guerra che da oggi inizia il quinto anno. Centinaia di foto -sono 600mila i morti stimati- illuminate dalle candele, mentre tengono le bandiere ucraine in mano le donne di questo conflitto, madri, mogli e figlie di chi al fronte ha perso la vita per difendere la libertà, nella quale il Paese e il suo presidente, continuano a credere.

L'APPOGGIO AMERICANO

Volodymyr Zelensky lo ha chiarito. L’Ucraina continuerà a combattere, e la Russia, in questi 4 anni, non ha raggiunto i suoi obiettivi. "Vorrei davvero venire qui con il presidente degli Stati Uniti un giorno. Lo so per certo: solo venendo in Ucraina e vedendo con i propri occhi la nostra vita e la nostra lotta, toccando con mano il nostro popolo e l'enormità di questo dolore, solo allora si potrà capire di cosa tratta veramente questa guerra" ha dichiarato il leader di Kiev. Poi ha anche aggiunto: "Solo insieme possiamo farlo, insieme con l'Europa e con l'America. Naturalmente, comprendiamo tutti che non è facile mantenere l'unità e la cooperazione transatlantiche nelle condizioni attuali, ma sono grato a tutti coloro che, nonostante tutte le sfide, continuano a preservare questo legame di importanza globale".

LA CERIMONIA IN PIAZZA MAIDEN

Riuniti in piazza Maiden, simbolo dell’indipendenza di un popolo fiero, il governo di Kiev e i vertici dell’Unione Europea hanno celebrato la resistenza delle donne e degli uomini ucraini. La presidente della Commissione Ursula Von der Layen ha invocato una pace giusta per Kiev e ha promesso nuove pressioni su Mosca. Costa, presidente del consiglio Ue, ha condannato il veto di Budapest che ha bloccato il prestito di 90 miliardi. E mentre la Gran Bretagna ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il Cremlino accusa: Francia e Regno Unito vogliono dotare Kiev con la bomba nucleare, ma Parigi ironizza e nega.

UN'OPERAZIONE SPECIALE CHE DURA DA 4 ANNI

L’operazione speciale sarebbe dovuta durare pochi giorni. Queste erano le indicazioni ricevute dal presidente Putin, prima di entrare con i carrarmati in Ucraina, il 24 febbraio del 2022. Un blitz che si è trasformato nella guerra più lunga della storia russa, 43 giorni oltre quella del '45. I vertici europei sono nel paese aggredito per sostenere il governo di Zelensky, che si è dovuto confrontare anche con il blocco del prestito europeo di 90 miliardi a causa dell’opposizione dei governi Ungherese e slovacco. La presidente della Commissione Von der Leyen ha ribadito che la pace deve essere alle condizioni di Kiev e ne sono convinti anche i governi di Berlino Parigi e Varsavia. Ma è il presidente ucraino che a sigillare la posizione del fronte: la Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi, e l’Ucraina continuerà a combattere per la sua libertà ha detto zelensky nel freddo inizio del 5° anno di guerra.

LA RIUNIONE DEI VOLENTEROSI

"Abbiamo bisogno della pace, ma dobbiamo prepararci ad altri scenari e a qualsiasi altra sfida russa''. ha affermato il presidente ucraino in collegamento video da Kiev nella riunione della coalizione dei volenterosi con il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron. Dicendosi ''grato'' per il supporto ricevuto, Zelensky ha sottolineato che ''abbiamo bisogno che l'Europa partecipi ai negoziati''. Zelensky ha quindi riferito che ci saranno ulteriori colloqui nel formato trilaterale con gli Stati Uniti e la Russia "durante questa settimana o nei prossimi 10 giorni".



