Umberto Tozzi a RTL 102.5: “Con l’ultimo tour volevo dire grazie a tutti coloro che hanno seguito la mia carriera e ci sono riuscito. Nel disco live tanti featuring e cinque inediti”

Umberto Tozzi è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Fulvio Giuliani e Nicoletta Deponti, per presentare “L’Ultima Notte rosa Live”, il nuovo progetto discografico dell’artista: si tratta di un doppio album con 21 performance dal vivo, riarrangiate con grande orchestra e registrate durante il suo recente tour mondiale d’addio alla scena live, contenente diversi featuring e cinque brani inediti. I brani dal vivo del doppio album, che saranno capaci di far rivivere le emozioni dei concerti straordinari che hanno portato Umberto Tozzi davanti alle platee di quattro continenti, rappresentano il best of di quanto registrato durante la tournée mondiale: un viaggio in musica attraverso luoghi straordinari come Le Terme di Caracalla a Roma, trionfale debutto del tour, Piazza San Marco a Venezia, La Forest National di Bruxelles, l’Unipol Forum di Milano, L’Inalpi Arena di Torino, città d’origine di Umberto e l’Arena di Verona. Ai microfoni di RTL 102.5, Umberto Tozzi ha raccontato: «Siamo tutti entusiasti perché abbiamo ottenuto un risultato ottimo a livello di tour e in merito alle tracce che saranno in questo doppio album, in cui c’è tutta la nostra magia. È bello lavorare con una grande squadra. Il tour è stato lungo perché abbiamo toccato tanti Paesi ma, al di là dei posti e dei palcoscenici iconici che ti restano nel cuore, come Piazza San Marco a Venezia e le Terme di Caracalla, la cosa bella di questo tour era proprio il “grazie” che volevo dare a tutto il pubblico del mondo che ha seguito la mia carriera e ci sono riuscito. Quando mi esibisco mi sembra di essere a casa, il pubblico conosce tutte le mie canzoni. Inaspettatamente ti trovi in un qualsiasi posto del mondo, come può essere Parigi, e sembra di essere a Milano». Umberto Tozzi terrà sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome) che sugellano il ciclo di live che è iniziato da Roma nel giugno 2024 proseguendo fino all’Arena di Verona. Un lungo viaggio di due anni in quattro continenti, come annunciato a sorpresa nel marzo 2024 al Teatro L’Olympia, che ha trasformato ogni palco in un’esplosione di emozioni e che si chiude con l’energia di un tour indimenticabile sia per l’artista che per il suo pubblico. Il cantante farà tappa a Eboli, Bari, Roma, Firenze, Milano, Torino, Padova, Zurigo, Graz, Bruxelles, Parigi e Londra. RTL 102.5 è radio partner delle date italiane de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”.

I FEATURING E GLI INEDITI

Il disco contiene featuring d’eccezione, quali Laura Pausini in “Ti amo”, Laura Pausini e Raf in “Si può dare di più”, Raf in “Gente di mare” e “Self control”, Marco Masini in “Gli innamorati” e “T’innamorerai”, Hauser in “Donna amante mia” e The Kolors in “Tu”. Tra i cinque brani inediti di questo progetto discografico, “Vento d’aprile” è stato presentato ufficialmente sul palco dell’Arena di Verona è dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming di questa canzone saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Umberto Tozzi conferma in questo modo il suo sostegno a favore della ricerca su questa malattia, una causa a cui tiene profondamente e che lo vede in prima linea: lo speciale appuntamento all’Arena di Verona, è stato uno degli eventi più attesi del sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Oltre “Vento d’aprile”, gli altri 4 brani inediti sono: “Io e te nell’infinito”, “Eroi”, “Inevitabilmente” e “Un tricheco al sole”.

IL MUSICAL

Umberto Tozzi sta lavorando ad un nuovo grande progetto: il primo spettacolo teatrale che celebra il grandioso repertorio musicale di Umberto Tozzi, ispirato al successo discografico mondiale “Gloria”. «Gloria, se ci stai guardando iscriviti subito a gloriailmusical.it per i casting. Io sto cercando una ragazza che dia il volto a Gloria. Non riesco ancora ad immaginarmela, cerco una ragazza che abbia molta grinta e che abbia determinazione, uno sguardo che trasmette emozioni e che abbia la capacità di stare sul palco come sta a casa sua. Oltre a Gloria, ci sarà anche un’antagonista ed è una storia molto bella e romantica: lei vuole diventare una cantante, contrariamente a quanto vorrebbero i genitori, un po’ come successe a me. Lo spettacolo sarà in scena il 23 ottobre 2026 a Milano al Teatro degli Arcimboldi» ha rivelato Umberto Tozzi in diretta su RTL 102.5.



