Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese
28 novembre 2025, ore 15:45
"Questo progetto discografico rappresenta per me un’istantanea preziosa che voglio condividere con il mio pubblico"
UMBERTO TOZZI, L'ULTIMA NOTTE ROSA LIVE
IL TOUR AL VIA NEL MARZO 2026
Il cantautore torinese sarà sul palco in Italia in sette appuntamenti, a suggello di un lungo viaggio di due anni in quattro continenti e che nel Belpaese è partito da Roma nel giugno 2024. I biglietti del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW” sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali. E proprio nel marzo dello scorso anno Tozzi ha annunciato a sorpresa l'addio alle scene, dopo cinquant'anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo. RTL 102.5 è radio partner delle date italiane de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”:
U · 5 marzo 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele
M · 7 marzo 2026 – Bari – Palaflorio
B · 11 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport
E · 14 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum
R · 18 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum
T · 19 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena
O · 21 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena
T · 12 aprile 2026 – Zurich – Kongresshaus
O · 26 aprile 2026 – Graz – Stadthalle
Z · 1° maggio 2026 – Brussels – Forest National
Z · 6 maggio 2026 – Paris – Le Grand Rex
I · tba - London
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “primo caffè” di Alessio Bernabei, “Attacchi di panico” di Charlie Charles e BLANCO, “Più veloce della luna” di Matteo Bocelli, “Secrets” di Miley Cyrus feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood e “Fingo&Spingo” di Tiziano Ferro
Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5