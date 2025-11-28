Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

Redazione Web

28 novembre 2025, ore 15:45

"Questo progetto discografico rappresenta per me un’istantanea preziosa che voglio condividere con il mio pubblico"

In attesa dei 12 concerti evento in Italia e in Europa del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW", date che segnano l’addio alle scene live di Umberto Tozzi, da oggi è disponibile, in digitale e doppio CD, il nuovo progetto discografico "L'ULTIMA NOTTE ROSA LIVE", che contiene collaborazioni con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e The Kolors. Ventuno performance dal tour mondiale formano questo doppio album live, in cui i brani sono stati riarrangiati con una grande orchestra, con l'aggiunta di cinque inediti. "Questo progetto discografico rappresenta per me un’istantanea preziosa che voglio condividere con il mio pubblico - racconta Tozzi - È il riflesso di tutto ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo insieme durante questo ultimo tour mondiale. Un viaggio fatto di emozioni, di incontri, di palchi indimenticabili in Italia e nel resto del mondo, questo doppio album vorrei che custodisse e restituisse questa magia"

UMBERTO TOZZI, L'ULTIMA NOTTE ROSA LIVE

I brani dal vivo del doppio album, che saranno capaci di far rivivere le emozioni dei concerti straordinari che hanno portato Umberto Tozzi davanti alle platee di quattro continenti, rappresentano il best of di quanto registrato durante la tournée mondiale. Saranno presenti nella tracklist “Ti amo” con Laura Pausini, “Si può dare di più” con Laura Pausini e Raf, “Self Control” e “Gente di Mare” con Raf, “T’innamorerai” e “Gli innamorati” con Marco Masini, “Tu” con The Kolors e “Donna amante mia” con HAUSER. Un viaggio in musica attraverso luoghi straordinari come Le Terme di Caracalla a Roma, trionfale debutto del tour, Piazza San Marco a Venezia, La Forest National di Bruxelles, l’Unipol Forum di Milano, L’Inalpi Arena di Torino, città d’origine di Umberto e l’Arena di Verona. Proprio nella magia dell’anfiteatro veronese sono state registrate 8 canzoni de “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE”, che includono gli special guest che si sono esibiti con Umberto Tozzi durante LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”. Tra i 5 brani inediti di questo progetto discografico “Vento d’aprile”, presentato ufficialmente sul palco dell’Arena di Verona è dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming di questa canzone saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Oltre “Vento d’aprile”, gli altri 4 brani inediti sono: “Io e te nell’infinito”, “Eroi”, “Inevitabilmente” e “Un tricheco al sole”.

IL TOUR AL VIA NEL MARZO 2026

Il cantautore torinese sarà sul palco in Italia in sette appuntamenti, a suggello di un lungo viaggio di due anni in quattro continenti e che nel Belpaese è partito da Roma nel giugno 2024. I biglietti del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW” sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali. E proprio nel marzo dello scorso anno Tozzi ha annunciato a sorpresa l'addio alle scene, dopo cinquant'anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo. RTL 102.5 è radio partner delle date italiane de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”:

U · 5 marzo 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele

M · 7 marzo 2026 – Bari – Palaflorio

B · 11 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

E · 14 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

R · 18 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum

T · 19 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena

O · 21 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena

T · 12 aprile 2026 – Zurich – Kongresshaus

O · 26 aprile 2026 – Graz – Stadthalle

Z · 1° maggio 2026 – Brussels – Forest National

Z · 6 maggio 2026 – Paris – Le Grand Rex

I · tba - London

L'ultima notte rosa live
Umberto Tozzi

