Unifil, attacco israeliano in Libano contro i Caschi Blu

Unifil, attacco israeliano in Libano contro i Caschi Blu

Unifil, attacco israeliano in Libano contro i Caschi Blu Photo Credit: Foto: Ansa/Ministero della Difesa

Redazione Web

03 settembre 2025, ore 16:30 , agg. alle 18:08

E’ una scelta precisa, commenta il ministro della Difesa Guido Crosetto puntando il dito contro l'Idf

Un attacco israeliano è stato condotto in Libano contro i Caschi Blu dell'Unifil nei pressi della blu line, zona di confine in cui opera la missione delle Nazioni Unite, con all'interno un importante contingente italiano. ''Ieri mattina, i droni delle Forze di difesa israeliane hanno sganciato quattro granate vicino alle forze di pace dell'Unifil impegnate a rimuovere i posti di blocco che impedivano l'accesso a una posizione delle Nazioni Unite nei pressi della Linea Blu. Si tratta di uno degli attacchi più gravi al personale e alle risorse dell'Unifil dall'accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre. Una granata è caduta a meno di 20 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite, mentre le altre tre sono cadute a circa 100 metri'', si legge in una nota diffusa da Unifil.


La reazione del ministro Crosetto

''E' un atto rilevante, grave. E la differenza con gli episodi passati è che questo fatto, che ha toccato Unifil ed anche il nostro contigente, non è un errore, una cosa accaduta indipendentemente dalla volontà dell'IDF ma, a quanto ha comunicato Unifil, una scelta precisa. Tanto precisa da parte loro quanto incomprensibile ed inaccettabile da parte nostra. Esprimerò con tutta la forza possibile al mio omologo israeliano la nostra totale disapprovazione (e qualcosa in più) per quanto accaduto". E’ quanto ha dichiarato al Foglio il ministro della Difesa Guido Crosetto.


La Francia ribadisce che va garantita la sicurezza

'Va garantita la sicurezza del personale Unifil, la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano che ha denunciato il lancio di quattro granate da parte delle Idf vicino ai Caschi Blu. La protezione delle forze di pace, così come la sicurezza del personale, delle attrezzature e dei locali delle Nazioni Unite devono essere garantite", si legge in una nota del ministero degli Esteri francese, in cui si sottolinea che la forza delle Nazioni Unite ha un ruolo essenziale per la stabilità del Libano e della regione.


Argomenti

Israele
Libano
Caschi Blu
Onu
Unifil

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Pietrangelo Buttafuoco racconta La Biennale di Venezia a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Pietrangelo Buttafuoco racconta La Biennale di Venezia a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Gus Van Sant presenta “Dead Man’s Wire” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Gus Van Sant presenta “Dead Man’s Wire” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Kathryn Bigelow e Noah Oppenheim presentano “A House of Dynamite” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Kathryn Bigelow e Noah Oppenheim presentano “A House of Dynamite” a RTL 102.5

  • Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Emilio Fede, storico direttore di Tg1 e Tg4

    Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Emilio Fede, storico direttore di Tg1 e Tg4

  • Future Hits Live 2025: stasera il festival della Generazione Zeta torna all’Arena di Verona

    Future Hits Live 2025: stasera il festival della Generazione Zeta torna all’Arena di Verona

  • Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

    Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

  • “A me mi piace” (ft. Manu Chao) di Alfa è il brano vincitore del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

    “A me mi piace” (ft. Manu Chao) di Alfa è il brano vincitore del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

  • Campi Flegrei, sciame sismico che non si ferma, scossa alle 17.22 di magnitudo 3.3, avvertita in tutta la zona occidentale di Napoli

    Campi Flegrei, sciame sismico che non si ferma, scossa alle 17.22 di magnitudo 3.3, avvertita in tutta la zona occidentale di Napoli

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Emily Blunt presenta “The Smashing Machine” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Emily Blunt presenta “The Smashing Machine” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

Secondo il WWF il re della foresta ha perso il 90% del suo territorio storico; tra le cause, bracconaggio, perdita dell’habitat e conflitti con l’uomo; in India, cresce il numero di leoni asiatici grazie a un modello sostenibile

Gaza: nuova iniziativa per spezzare il blocco agli aiuti umanitari, in partenza la Global Sumud Flotilla

Gaza: nuova iniziativa per spezzare il blocco agli aiuti umanitari, in partenza la Global Sumud Flotilla

A Barcellona il maltempo ha bloccato le prime partenze, si sta decidendo come procedere, la seconda ondata di imbarcazioni partirà il 4 settembre, 44 i paesi impegnati

Massiccio attacco russo contro Kiev, colpiti palazzi residenziali: 12 morti e almeno 48 feriti

Massiccio attacco russo contro Kiev, colpiti palazzi residenziali: 12 morti e almeno 48 feriti

Notte di terrore nella capitale ucraina, colpita da centinaia di missili e droni. Il presidente Zelensky afferma: "Mosca preferisce i missili ai negoziati"