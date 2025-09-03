Unifil, attacco israeliano in Libano contro i Caschi Blu

Un attacco israeliano è stato condotto in Libano contro i Caschi Blu dell'Unifil nei pressi della blu line, zona di confine in cui opera la missione delle Nazioni Unite, con all'interno un importante contingente italiano. ''Ieri mattina, i droni delle Forze di difesa israeliane hanno sganciato quattro granate vicino alle forze di pace dell'Unifil impegnate a rimuovere i posti di blocco che impedivano l'accesso a una posizione delle Nazioni Unite nei pressi della Linea Blu. Si tratta di uno degli attacchi più gravi al personale e alle risorse dell'Unifil dall'accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre. Una granata è caduta a meno di 20 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite, mentre le altre tre sono cadute a circa 100 metri'', si legge in una nota diffusa da Unifil.





La reazione del ministro Crosetto

''E' un atto rilevante, grave. E la differenza con gli episodi passati è che questo fatto, che ha toccato Unifil ed anche il nostro contigente, non è un errore, una cosa accaduta indipendentemente dalla volontà dell'IDF ma, a quanto ha comunicato Unifil, una scelta precisa. Tanto precisa da parte loro quanto incomprensibile ed inaccettabile da parte nostra. Esprimerò con tutta la forza possibile al mio omologo israeliano la nostra totale disapprovazione (e qualcosa in più) per quanto accaduto". E’ quanto ha dichiarato al Foglio il ministro della Difesa Guido Crosetto.





La Francia ribadisce che va garantita la sicurezza

'Va garantita la sicurezza del personale Unifil, la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano che ha denunciato il lancio di quattro granate da parte delle Idf vicino ai Caschi Blu. La protezione delle forze di pace, così come la sicurezza del personale, delle attrezzature e dei locali delle Nazioni Unite devono essere garantite", si legge in una nota del ministero degli Esteri francese, in cui si sottolinea che la forza delle Nazioni Unite ha un ruolo essenziale per la stabilità del Libano e della regione.



