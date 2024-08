Usa: primo comizio insieme di Kamala Harris e Tim Walz, i candidati dem che si definiscono "underdog"

"Sappiamo di essere gli 'underdog' (il termine che indica un candidato sfavorito, ma che poi è capace di fare un exploit, una definizione che usò per sé stessa nel suo primo discorso al Parlamento, dopo la designazione a Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ndr) in questa corsa ma abbiamo l'attimo dalla nostra parte e sappiamo chi abbiamo di fronte" ha detto ancora Kamala Harris. “Non torneremo indietro”, la risposta della folla di Philadelphia.

Dal palco di Philadelphia, la coppia dei candidati democratici restituisce l’immagine di un'America consapevole del periodo storico, che punta al consenso della classe media ma che non vuole dimenticare le categorie sociali in difficoltà. Kamala Harris ha presentato il suo vice Tim Walz, sottolineando subito di aver scelto un coach, riferendosi al passato da insegnante e allenatore di Walz, con 12 anni di esperienza al Congresso e 5 alla guida di uno Stato, il Minnesota.

Walz, coach d'America

Tim Walz "è stato l'insegnante che tutti sognano e che tutti gli studenti meritano", ha detto Harris, presentando il suo candidato vice -presidente, usando l'appellativo 'coach', che deriva dal suo passato da allenatore della squadra di football del liceo in cui insegnava geografia ed è subito diventato virale suo social media. Il 60enne, che ha trascorso ben 24 anni nella Guardia Nazionale americana, è stato scelto anche per la sua normalità, una figura autorevole e rassicurante allo stesso tempo, liberal ma di buon senso, in grado di parlare all'America rurale e agli indecisi. "E' il vice presidente che gli Stati Uniti meritano", ha incalzato Harris. Dall'assistenza sanitaria - che "è un diritto e non un privilegio di chi se lo può permettere" - ai controlli più rigidi di sempre per chi vuole possedere un'arma ai diritti riproduttivi, il programma delineato dalla candidata democratica non è molto distante da quello di Joe Biden.

L'attacco a Trump e Vance

"Trump non ha idea di cosa voglia dire lavorare per l'America. Lui fa solo i suoi interessi", ha attaccato Walz. E a proposito del suo diretto concorrente, JD Vance: "Non vedo l'ora di fare il dibattito contro di lui, sempre che abbia la forza di alzarsi dal divano e presentarsi", ha dichiarato ricordando il passato del senatore dell'Ohio che con il suo best seller 'Elegia americana' , "ha gettato fango sulle sue radici".