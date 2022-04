Usa, sparatoria in centro a Sacramento, in California, almeno sei morti

Sarebbero almeno sei persone le vittime di una sparatoria avvenuta a Sacramento, capitale della California, negli Stati Uniti. La tragedia poco dopo le due di notte (ora locale). La polizia, all'orario di chiusura dei bar e dei locali notturni, è stata avvertita della presenza di una persona che ha aperto il fuoco nella zona tra la decima strada e K Street. In tutto sarebbero state colpite quindici persone.

Alcuni testimoni: "Un uomo, a bordo di un'auto, ha aperto il fuoco contro la folla"

Dei testimoni presenti sul posto al momento della sparatoria hanno parlato di un uomo, a bordo di un'auto, che ha aperto il fuoco contro la folla accanto a un ristorante, "El Santo", prima di darsi alla fuga. Non si conosce ancora lo stato del presunto autore della sparatoria. Sui social alcuni video mostrano una rissa durante i momenti concitati che hanno seguito gli spari, altre immagini si vedono persone in preda al panico che fuggono cercando riparo, mentre in sottofondo si sente una forte successione di colpi d'arma da fuoco.