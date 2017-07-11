Vaccini, oggi il decreto approda in Aula al Senato

11 luglio 2017, ore 09:58
L'obbligo scende da 12 a 10 vaccinazioni
Il decreto sui vaccini approda oggi in Aula al Senato, dopo l’ok della Commissione sanità arrivato nella notte. Confermato l’obbligo di vaccinarsi per l’iscrizione a scuola. Il numero delle vaccinazioni obbligatorie scende da 12 a 10.
