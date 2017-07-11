Vaccini, oggi il decreto approda in Aula al Senato

Vaccini, oggi il decreto approda in Aula al Senato

Vaccini, oggi il decreto approda in Aula al Senato

Redazione Web

11 luglio 2017, ore 09:58

L'obbligo scende da 12 a 10 vaccinazioni

Il decreto sui vaccini approda oggi in Aula al Senato, dopo l’ok della Commissione sanità arrivato nella notte. Confermato l’obbligo di vaccinarsi per l’iscrizione a scuola. Il numero delle vaccinazioni obbligatorie scende da 12 a 10.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

    Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

  • Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

    Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

  • In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

    In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

    X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

Beppe Sala, sindaco di Milano, interviene su RTL 102.5 in "Beppe Sala a tutto campo"

Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza”

Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza”

Nell’aula di Montecitorio molti scranni vacanti specie nella maggioranza. Anche tra i banchi del governo non c’era il pienone: presenti solo i sottosegretari Matteo Perego, Tullio Ferrante e Giorgio Silli. Poi è arrivata pure la ministra Anna Maria Bernini

Quirinale, il pasticcio di San Francesco e il Capo dello Stato Mattarella avverte: "Le leggi siano chiare"

Quirinale, il pasticcio di San Francesco e il Capo dello Stato Mattarella avverte: "Le leggi siano chiare"

Lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere: "I testi legislativi presentino contenuti inequivoci". Nei dieci anni e mezzo di mandato un solo rinvio al Parlamento, senza apporre la sua firma al provvedimento, ma diversi i rilievi