Valanga d’affetto per Jamie Foxx. Ricoverato da settimane, mistero sulle condizioni di salute

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Jamie Foxx è ricoverato da tre settimane in un ospedale della Georgia ed è mistero sulle sue condizioni di salute. L'attore, cantante, personaggio televisivo e produttore statunitense, il cui vero nome è Eric Marlon Bishop, ha avuto complicazioni mediche durante le riprese del film di Netflix, Back in Action, con protagoniste anche Cameron Diaz e Glenn Close, tuttavia la sua famiglia non ha mai specificato Ie condizioni che hanno reso necessario un suo ricovero in ospedale. Lo scorso 21 aprile, citando una fonte, People aveva scritto che l'attore è vigile e che i medici lo stanno sottoponendo ad esami. Lo stesso Foxx ha rotto il silenzio solo ora con un post su Instagram ma allo stesso modo non è entrato nel dettaglio della sua salute. Ha solo ringraziando i fan per l'affetto.

QUELLO CHE SAPPIAMO

Si è sbilanciato un po' di più l'amico Kevin Hart, che - come si legge su Fox News - ha detto che la cosa bella è che sta migliorando. "Tutte le preghiere - ha sottolineato - tutto l'affetto, l'energia, vengono sentite. Tutto ciò che vuoi è che venga fuori dalla sua situazione e torni a casa". "Per quanto ne so - continua Hart - si stanno facendo tanti progressi. A lui vanno tutto il mio affetto, sinergia ed energia. Abbiamo bisogno di lui, è indispensabile. So che lui lo sa... so che gli arriva, c'è una valanga di sostegno nei suoi confronti. Spero che continui". Il popolare attore e comico ha anche aggiunto che Foxx è una persona riservata, per questo la famiglia non rivela informazioni.