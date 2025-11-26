Valeria Graci a RTL 102.5: “Sono molto elettrizzata per questo spettacolo, è dedicato a tutte le donne e all’accettazione di noi stesse”

Valeria Graci è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “Volevo essere io”, il suo nuovo spettacolo teatrale. Si tratta di uno show popolare e autentico scritto per le donne, pensando agli uomini dove Valeria ci porta nelle fasi di crescita della sua vita, anche quelle più delicate. Valeria interpreta sé stessa, una bambina degli anni 80 cresciuta a pane e cartoni animati, anni edulcorati da spot pubblicitari con archetipi di famiglie perfette, ruoli femminili “angeli del focolare” e bambine sorridenti che giocano a fare le mamme con il ferro da stiro in mano aspettando il principe azzurro. Diventa una ragazza alla fine degli anni 90, in un mondo colorato e alla moda che promette felicità, navigando a vista nel mondo per trovare una sua strada e diventare poi una donna che solo con il tempo capisce che è ora di tornare ad essere sè stessi, abbassando le maschere e accettandosi per quello che si è… a volte fragili, imperfetti ma drammaticamente veri. Ai microfoni di RTL 102.5, Valeria Graci ha raccontato: «È un bel momento della mia vita privata e lavorativa, non si molla mai e le cose piano piano nella vita si aggiustano. Ora sto preparando questo spettacolo e sono molto elettrizzata, ma anche un po’ impaurita. “Volevo essere io” si riferisce al fatto che avrei voluto essere tante cose nella mia vita e poi ad un certo punto ho capito che volevo solo essere me stessa. L’esigenza di raccontare quello che mi è successo nella vita, visto che ne sono successe di cose, mi ha portato all’idea di questo spettacolo. La maschera più difficile da togliere è quella di essere sé stessi sul palco, perché ho sempre interpretato dei personaggi che sono la mia comfort zone. Adesso, invece, devo alternare i personaggi e le maschere al monologo ed è davvero difficile. Io ci sto lavorando e ci sto provando».





LO SHOW E LE TAPPE

“Volevo essere io” non è solo un titolo: è una confessione, un desiderio, un atto di resistenza quotidiana contro il dover essere “giuste”, “brave”, “adatte” a tutti i costi. È la voce di chi ha passato anni a indossare maschere per piacere agli altri o per tirare a campare e adesso ha deciso che si sta meglio struccate e sincere. È uno spettacolo che parla di identità, autodeterminazione e piccoli miracoli, e che contiene tanti universi: dalla bambina degli anni Ottanta cresciuta a pane e cartoni animati, all’ adolescente degli anni Novanta che aspetta il principe azzurro, alla donna del terzo millennio, che naviga a vista per trovare un senso, in mezzo a chat delle mamme e figli da recuperare su un campo di calcio. Il principe azzurro nel frattempo è sceso da cavallo e si è trasferito su un’ app di incontri! Con ironia e fuori dai luoghi comuni, Valeria Graci plana con leggerezza sulle sue esperienze personali e ci fa ridere, emozionare, riflettere, lanciando un messaggio di empowerment che incoraggi tutti - le donne, ma anche gli uomini - a trovare la versione migliore di sé stessi, invece di desiderare di essere qualcun altro. E la sua storia si trasforma in uno specchio perché, in fondo, chi non ha mai pensato almeno una volta… Volevo essere io? «Lo spettacolo debutta il 6 dicembre a Monza ed è rivolto alle donne, all’accettarsi per quello che si è con le proprie imperfezioni e fragilità. Spesso ci mascheriamo dietro alla perfezione mostrata sui social, alle mamme perfette, le brave moglie e le brave amiche. Invece, spesso facciamo degli errori e va bene così, vogliamoci bene comunque» ha aggiunto Valeria Graci in diretta su RTL 102.5. L’artista porterà in scena il suo spettacolo a Monza il 6 dicembre, il 13 febbraio a Bergamo, il 15 marzo a Milano, il 17 marzo a Brescia, il 18 marzo a Torino e il 23 aprile a Firenze.



