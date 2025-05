Vasco, la storia senza fine di emozioni rock

Quattro gli inediti di "VascoNonStop" e tra questi spicca l'arrangiamento di "L'amore ai tempi del cellulare"

In "VascoNonStop" (deluxe version, special fan edition e Lp) ci sono 69 canzoni che rappresentano la discografia e la storia musicale, umana e artistica di Vasco Rossi. Tutti i più grandi successi insieme a testimoniare un percorso che ha segnato gli anni più felici della musica italiana. Tra questi brani quattro sono inediti. Oltre all'ormai singolo di successo "Un mondo migliore", ci sono "Come nelle favole" ("Il perfetto quadretto della coppia che sogna di vivere insieme per tutta la vita") che inizia con una marcetta per poi terminare in un tripudio di chitarre rock, la ballatona "Più in alto che c'è" - scritta per l'amico Dodi Battaglia e qui reinterpretata da Vasco - e soprattutto "L'amore ai tempi del cellulare" ("Il telefono è mobile e smart, neanche rispondi che dall’altra parte ti si ingiunge: Ciao, dove sei?") che si caratterizza per una potentissima produzione musicale con predominanza delle chitarre elettriche quasi a tracciare un nuovo e inedito percorso per il rocker.

