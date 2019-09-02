Venezia, Leone d'Oro alla carriera a Julie Andrews

Redazione Web

02 settembre 2019, ore 14:00 , agg. alle 16:27

L'attrice americana premio Oscar è stata protagonista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema, come “Mary Poppins”

Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno del Leone d'Oro alla carriera a Julie Andrews, l'attrice americana premio Oscar indimenticabile protagonista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema, da “Mary Poppins” a “Tutti insieme appassionatamente”. A presentare il premio è il regista Luca Guadagnino. Alla premiazione, iniziata alle 14.00 nella Sala Grande del Lido, seguirà la proiezione di “Victor Victoria”, il film in cui Blake Edwards la diresse nel 1982. Oggi inoltre a Venezia è il giorno del secondo film italiano in concorso, “Martin Eden” di Pietro Marcello, che trasloca a Napoli in un Novecento indefinito l'omonimo romanzo di Jack London e fa interpretare il marinaio con velleità intellettuali protagonista della storia a Luca Marinelli. Attesi al Lido anche Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy de Palma, protagonisti di “Mio fratello rincorre i dinosauri”, il film di Stefano Cipani, che viene presentato come evento speciale alla Giornate degli Autori. Un altro film italiano è protagonista nella sezione Sconfini: “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto.

