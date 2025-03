Verona, 19enne folgorato sui binari mentre tenta di entrare in discoteca

Trascorrere una serata in discoteca con gli amici si è trasformato in una tragedia per Edoardo Mangano, 19enne di Verona, morto folgorato dopo aver toccato i cavi dell’alta tensione ferroviaria. Il giovane, insieme a un gruppo di coetanei, aveva deciso di entrare in un locale senza pagare, scavalcando una recinzione nei pressi della stazione di Porta Vescovo. Per raggiungere il club, i ragazzi hanno attraversato l’area ferroviaria e Edoardo, salito su un treno merci fermo sui binari, ha toccato accidentalmente i fili elettrici, rimanendo fulminato. Gli amici, forse ignari della gravità dell’accaduto o spaventati dalle possibili conseguenze, si sono dati alla fuga. Solo il mancato rientro a casa ha fatto scattare l’allarme tra i familiari, portando la Polizia ferroviaria di Verona a rintracciare il corpo del ragazzo lungo i binari. L’episodio, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, è stato scoperto solo in seguito, quando le indagini hanno portato alla ricostruzione degli eventi.

I PRIMI ACCERTAMENTI E GLI ALTRI CASI

Secondo i primi accertamenti, il personale di sicurezza della stazione avrebbe notato i ragazzi attraverso le telecamere di sorveglianza e tentato di avvertirli del pericolo. Alcuni di loro hanno seguito le indicazioni degli addetti, cercando un passaggio più sicuro per scendere, mentre Edoardo e un altro giovane hanno preferito fuggire, lanciandosi dalla carrozza. Da quel momento si sono perse le loro tracce fino alla tragica scoperta. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire i dettagli della vicenda e individuare eventuali responsabilità. Gli amici di Edoardo sono stati rintracciati e ascoltati per ricostruire con precisione quanto accaduto. Resta ancora da capire se uno dei ragazzi sia rimasto con la vittima prima di allontanarsi e perché non sia stato dato subito l’allarme. Questo drammatico episodio non è un caso isolato. In passato, altri giovani sono rimasti vittime di simili incidenti. A Verona, nel 2021, un calciatore delle giovanili dell’Hellas Verona fu gravemente ferito dopo essere salito su un vagone ferroviario per gioco. Il giovane non perse la vita, ma subì un trauma cranico e la frattura di una vertebra, rimanendo in coma per giorni