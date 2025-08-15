Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

"Una pace giusta e un dibattito in un formato trilaterale. Contiamo sull'America è ora che la guerra finisca". Così Zelennsky a poche ore dall'attesissimo confronto con tra Trump e Putin previsto in serata nella Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage, dove il leader del Cremlino atterrerà alle 21 ora italiana. "Non voglio negoziare con il leader russo al posto dell'Ucraina. Intendo portare Kiev al tavolo", ha detto il presidente degli Stati Uniti a bordo dell’Air Force One che lo sta portando in Alaska. “L'obiettivo è quello di dare garanzie di sicurezza a Kiev ma non sotto l'ombrello della Nato", ha aggiunto il capo della Casa Bianca confermando che verrà discusso nel corso del confronto uno scambio di territori, tema su cui spetterà all’Ucraina l’ultima parola. Inoltre si è appreso che Trump oggi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente bielorusso e principale alleato di Mosca Lukashenko. Intanto Il ministro degli Esteri russo Lavrov è già arrivato in Alaska indossando una maglia nostalgica con la scritta Urss.