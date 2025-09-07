Violenza sulle donne, due episodi a Torino e Marostica, salvate da coraggio e interventi rapidi

A MAROSTICA, UNA DONNA È STATA ACCOLTELLATA DALL'EX MARITO

A Marostica, nel cuore del vicentino, una serata che poteva trasformarsi in tragedia è stata interrotta dal coraggio e dalla lucidità di una cliente di un locale. Intorno alle 22.50, in una sala slot vicino alla celebre Piazza degli Scacchi, l’ex marito di una barista di 42 anni ha fatto irruzione armato di un coltello da cucina e si è avventato contro la donna, colpendola ripetutamente. La vittima, già a terra e ferita al volto e alle braccia, ha tentato disperatamente di fuggire verso un’altra sala, ma l’uomo l’ha raggiunta, continuando a minacciarla di morte. In quel momento è intervenuta un’avventrice, che con prontezza ha guidato la barista a nascondersi tra le slot machine, mentre cercava di tenerla al riparo dall’aggressore. Nonostante le minacce rivolte anche a lei, è riuscita a comporre il numero di emergenza e ad avvisare i Carabinieri. Pochi minuti dopo, i militari di Marostica e Bassano del Grappa hanno raggiunto il locale, trovando l’uomo con i vestiti macchiati di sangue. Alla vista delle divise, ha lasciato cadere l’arma ormai spezzata e si è arreso. La donna ferita è stata affidata al personale del 118 e trasferita all’ospedale di Bassano del Grappa: la prognosi è riservata, ma non rischia la vita. La lama del coltello, lunga 14 centimetri, si è rotta durante l’assalto, tanto che un frammento è rimasto conficcato nel gomito della vittima. L’uomo, un 45enne residente a Rosà, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti attraverso i filmati della videosorveglianza e le testimonianze dei clienti, confermando l’ennesimo episodio di violenza di genere che si aggiunge a una storia di abusi già denunciati in passato. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso solidarietà alla donna, sottolineando la necessità di non abbassare mai la guardia contro la violenza sulle donne e di promuovere una cultura fondata sul rispetto e la dignità.